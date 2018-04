Hakkende man met hamer moet een dag de cel in

Voor bedreiging en mishandeling is een 21-jarige man uit Veendam maandag door de politierechter veroordeeld tot een jeugdstraf van 40 dagen. 39 dagen zijn daarvan voorwaardelijk. Ook moet hij een werkstraf van 40 uur uitvoeren.

De Veendammer bedreigde op 22 mei vorig jaar in Muntendam een man met een hamer. Hij rende meerdere keren het slachtoffer achterna en maakte daarbij hakkende bewegingen met de hamer.

De hakpartij met de hamer kon tijdig worden gesust omdat begeleiders ingrepen.

Hakken met hamer

De mannen kennen elkaar van een woonvorm voor jongeren. Het tweetal had het al vaker met elkaar aan de stok gehad.

In augustus kwamen de mannen elkaar weer tegen in een parkje in Veendam. Ditmaal liep een discussie tussen de heren uit op een vechtpartij.

Haren trekken en een knietje

Terwijl de Veendammer zijn belager sloeg en stompte, trok de rivaal de Veendammer aan diens haar naar beneden om hem een knietje te geven.

Dit, met een gebarsten wenkbrauw voor de Veendammer tot gevolg. Daarnaast hield hij een kale plek op zijn over door de haren die waren uitgetrokken.

'Harde aanpak werkt'

Begeleiders van de Veendammer hebben na dit incident 'zwaar geschut ingezet' bij de jonge Veendammer. Deze 'harde gestructureerde aanpak' werpt volgens deskundigen zijn vruchten af. De Veendammer geeft tijdig zijn problemen aan zonder ze met agressie aan te pakken.

Deze positieve lijn nam de rechter mee in de uitspraak. Naast de straf moet de man een agressietraining doorlopen.

Meerdere veroordeling

De Veendammer hamerman heeft meerdere agressie-veroordelingen op zijn naam en had nog een voorwaardelijke werkstraf van 30 uur op de plank liggen.

Omdat hij nog in zijn proeftijd liep toen hij in de fout moet hij deze straf ook uitvoeren.