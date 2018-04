Speeddaten met oorlogsveteranen: 'Het is heel laagdrempelig'

Tijdens het Groningse bevrijdingsfestival kunnen bezoekers speeddaten met een (oorlogs)veteraan. Het is een initiatief van het Veteraneninstituut.

Dat komt in actie nadat uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders geen enkele veteraan zegt te kennen. Wél zou 40 procent van hen graag aangeven eens met een oud-militair te willen praten.

Laagdrempelig

En daar werkt het Veteraneninstituut door middel van het speeddaten aan mee, zegt woordvoerder Johan Kroes. 'Het is heel laagdrempelig om op deze manier in gesprek te gaan.'

Het idee ontstond acht jaar geleden en volgens Kroes sloeg het enorm aan. Daarom werd het steeds verder uitgebreid.

Vechten voor vrijheid

Het gaat op 5 mei niet alleen om oorlogsveteranen, maar ook om militairen die aan vredesmissies deelnamen.

Kroes: 'We hebben als defensie meegedaan aan drie oorlogen, en ruim honderd vredesmissies. We leven dan wel bijna 75 jaar in vrijheid, maar dat gaat niet vanzelf. Daar vechten nog altijd mensen voor.'

Nieuw-Guinea tot Afghanistan

Wie op het bevrijdingsfestival tegenover een veteraan zit, doet er volgens Kroes goed aan om met een open vraag te beginnen. 'Als je vraagt hoe het daar was, krijg je al veel te horen. Het zijn vaak moeilijke omstandigheden, dus een veteraan kan veel vertellen over zijn of haar ervaringen.'

In Groningen doen acht veteranen mee aan de speeddates. Kroes: 'Het is een mix van jong en oud: een militair die in Nieuw-Guinea diende, maar ook iemand die naar Afghanistan werd uitgezonden.'

