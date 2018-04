Voorzitter Helpman over vechtpartij: 'Ik ben nu nog onder de indruk'

'Ik zou er mee in mijn maag zitten als ons blaam trof'. Dat zegt voorzitter Jan van der Lei van voetbalvereniging Helpman naar aanleiding van de vechtpartij na de wedstrijd tussen zijn club en Groninger Boys op het sportcomplex in Vinkhuizen.

'In de wedstrijd zelf was niks aan de hand. Wij wonnen daar met 5-3 en dat heeft een speler in de kantine er misschien iets te veel ingewreven. Aan het eind van de middag stapten we op de fiets en toen wilde die speler zijn excuus nog even maken. Toen hij dat deed ontstond er wat duw- en trekwerk, vertelt Van der Lei.

'Prive-oorlogje'

'Vervolgens vlogen een aantal mensen van Groninger Boys elkaar in de haren. Daar was een broer van onze speler die eerder bij het opstootje was betrokken. Onze speler ging toen zijn broer beschermen. De rest van ons stond verderop, met de fiets in de hand.'

De voorzitter van Helpman wil benadrukken dat de vechtpartij niet iets is van Helpman versus Groninger Boys. 'Er waren daar allerlei mensen. Het leek meer een privé-oorlogje. Er loopt allerlei pluimage rond bij het sportpark.'

Onder de indruk

De beide clubs zullen op een later moment nog contact hebben over wat er precies gebeurd is, zegt Van der Lei. 'Maar ik ben nu nog best onder de indruk van alles.'

Groninger Boys was vooralsnog niet bereikbaar voor een reactie.

Lees ook:

- Voetbalsupporters vliegen elkaar in de haren