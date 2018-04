De eerste RTV Noord-lintjes zijn uitgereikt: 'Ik vind dit echt heel leuk'

In aanloop naar de lintjesregen van donderdag reikt RTV Noord elke dag lintjes uit aan Groningers die altijd klaarstaan voor anderen. Deze toppers krijgen de titel Ridder in de Orde van RTV Noord.

Zwaantje, Hannie en Ymke

Maandagochtend werden drie vrijwilligers van de voedselbank in Winsum door Derk Bosscher verrast.

Zwaantje Schram (70), Hannie Smelt (62) en Ymke Kits (74) werden genomineerd door voorzitter Lub Snijder: 'Deze dames verdienen het. Ze verzetten bergen werk achter de schermen en in stilte. Iedere week zijn ze trouw in de weer.'

Het lintje komt als een totale verrassing voor de drie. 'Ik werd zaterdag gebeld dat ik bij de voedselbank moest komen', vertelt Hannie Smelt. 'Maar ik moest werken. Toen ze zeiden dat het toch echt moest, ben ik maar eerder gaan werken vandaag.'

Bijgekomen van de verrassing blijft de positieve boodschap bij: ''Ik vind het wel mooi', zegt Hannie. 'Ik speld hem op.'



Een lintje voor Antoinet: 'Ik vind dit echt heel leuk'

In Veendam werd maandagmiddag Antoinet Heikens verrast door verslaggeefster Beppie van der Sluis. In haar huis mocht haar dochter het lintje opspelden.

Wim Heikens, inderdaad de man van, is duidelijk over het lintje: 'Zij heeft de afgelopen jaren zoveel gedaan als vrijwilliger en daarnaast is ze super toegewijd in haar taak als ploegmoeder. Groningen zou een stuk minder mooi zijn als zij er niet was.'

'Ik vind dit echt heel leuk', reageert Antoinet om daarna tegen haar man te zeggen: 'Dankjewel dat je me hebt opgegeven.''