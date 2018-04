Optreden op Koningsdag: 'Het is bizar, ik ben live in Nederland te horen'

Zanger en componist Arnold Veeman vertolkt vrijdag voor de koninklijke familie op de Vismarkt zijn lied 'Mien Grunneger Stad' in samenwerking met het Noordpool Orkest.

'Van zenuwen is nog geen sprake', zegt Veeman. 'Ik moet vooral nog een paar dingetjes doen. Zaken in het arrangement finetunen. Want hoewel de focus op 'Mien Grunneger Stad' ligt, spelen we na het bezoek nog een uur door', legt Veeman uit.

Donderdag oefenen

Hij treedt op met onder meer rapper Diggie Dex en de winnaar van The Voice of Holland, Jim. 'We kunnen donderdag pas met z'n allen oefenen, dus het is nog wel even spannend hoe dat allemaal in elkaar gaat vallen.'

Echt zorgen, maakt Veeman zich daar niet over. 'Ik ben een man van het laatste moment. Ik heb bijvoorbeeld gisteren pas de stof voor mijn pak naar de kleermaker gebracht. En ik moet nog even lezen welke regels ik moet volgen tijdens het optreden.'

Nú naar provinciehuis

De vraag of hij wilde optreden tijdens Koningsdag kwam voor de zanger als een verrassing. 'Ik kreeg een telefoontje: wil je nú naar het provinciehuis komen, want we hebben een vraag', herinnert hij zich.

'Ik wist wel dat het iets met Koningsdag te maken had. Toen vertelden ze dat mijn lied een inspiratiebron voor de route was geweest. Dat is wel super.'

Veeman zei direct 'ja'. 'Het is een eer en ik vind zoiets heel leuk om te horen. Dat ze bezig zijn geweest met mijn liedje en ze vol passie vertellen welke delen van het liedje ze hebben gebruikt. Dat geeft mij energie.'

Live in heel Nederland

Pas later besefte hij dat zijn optreden niet alleen voor Groningen, maar voor heel Nederland is. 'Het is bizar, ik ben gewoon live in heel Nederland te zien en te horen. Daar stond ik toen niet bij stil.'

'Het is zeker een kans', zegt Veeman. 'Veel vrienden en kennissen zeggen dat ik nu snel een plaat moet uitbrengen, maar daar ben ik zelf niet zo veel mee bezig. Wel merk je het effect dat je lied ook op de landelijke radio wordt gedraaid. Hoe meer Gronings op de landelijke radio, hoe beter natuurlijk.'

RTV Noord staat de hele week stil bij Koningsdag in Groningen op 27 april, met vooraf allerlei artikelen, zoals:

- Elke ochtend een verhaal over een ontmoeting met de Koning

- Elk middaguur een van de Bekende Groningers langs de Koningsdag-route

- Elke middag maakt een Groningse artiest iets feestelijk met een nummer

- Elke middag de uitreiking van twee RTV Noord-lintjes

- Elke avond om 20.00 uur een Koningsdag-column

- Alle informatie op onze Koningsdag-pagina