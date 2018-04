Gerechtshof buigt zich over dubbele moord in Groningen

Gudrun Kuster (66) en Trevor Griffiths (71) uit Groningen werden in amper 24 uur om het leven gebracht. De kwetsbare ouderen werden slachtoffer van dezelfde inschattingsfout: de dakloze drugsverslaafde Maikel S. onderdak bieden.

Dinsdag en woensdag dient voor het gerechtshof in Leeuwarden het hoger beroep tegen de tweevoudig moordenaar. Maikel S. (42) werd vorig jaar veroordeeld tot twintig jaar cel. Niet voor moord, maar voor doodslag.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder dertig jaar cel. In tegenstelling tot de rechtbank vindt het OM dat er sprake is van moord en gekwalificeerde doodslag (iemand doden om een ander misdrijf te verbloemen).

Sporen wissen

Gudrun Kuster en Trevor Griffiths werden op 18 januari 2013 om leven gebracht in hun woningen aan de Oliemuldersweg en de Waldeck Pyrmontstraat in de stad. De slachtoffers bleken gewurgd te zijn. Nadat hij Griffiths om het leven had gebracht, stak hij het lichaam in brand om eventuele sporen te wissen.

Verdachte ontkent

Hoewel de verdachte bij zijn arrestatie bloed van beide slachtoffers in zijn kleding had en in het bezit was van de mobiele telefoons van de twee, ontkent hij tot op de dag van vandaag elke betrokkenheid.

