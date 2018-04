En het favoriete straatkunstwerk in stad Groningen is...

Met bijna een derde van de stemmen is het kunstwerk 'Ultra' van Silvia B. aan de Emmasingel verkozen tot het favoriete straatkunstwerk van Groningen.

De afgelopen week was het 'De Week van de Kunst op Straat'. Het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK Groningen) organiseerde de Kunst-op-Straatprijs 2018. Tien kunstwerken binnen het thema vrouw waren voor deze prijs genomineerd.

Gedicht

'Dat resulteerde in een nek-aan-nekrace', aldus het CBK. De winnaar kreeg 31,7 procent van de stemmen. Runner-up was 'Kinder' van Mette Bus (30, 8 procent). Nummer drie is 'Olga met kat' van Jan Wolkers.

Het 'winnende kunstwerk' mag zich een heel jaar lang favoriet kunstwerk noemen en kreeg maandag het gedicht En ze vliegt dat Stadsdichter Lilian Zielstra speciaal voor het kunstwerk schreef:

En ze vliegt



Er staat een vrouw in vol ornaat

volledig vrij te zijn en daarmee

een voorbeeld te geven



Ze heeft rokken over rokken getrokken,

de mooiste stoffen uitgekozen,

haar wimpers met wimpers beplakt



het lijkt alsof ze aan de grond geankerd is,

alsof ze zandzakken langs haar zij heeft staan



maar onder de plooien bungelt ze

met haar benen in de lucht,

raakt de grond met haar voeten nooit aan



zodat ze altijd het gevoel heeft dat ze vliegt

dat ze alleen een keer extra adem moet halen



om vervolgens zomaar weg te zweven

