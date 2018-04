Toekomst gevangenis Veenhuizen blijft onzeker: minister zegt niks toe

Minister Sander Dekker deed maandag geen toezeggingen over de toekomst van de gevangenissen in Veenhuizen. De onzekerheid blijft bij het gevangenispersoneel en politici die op antwoorden hoopten.

Dekker begon zijn bezoek aan Drenthe vanmorgen vroeg met een gesprek waarbij onder andere gedeputeerde Henk Brink en burgemeester Klaas Smid van Noordenveld aanwezig waren. 'We hebben uitgebreid met elkaar kunnen praten in een goede sfeer, maar de minister liet het achterste van zijn tong niet zien', aldus Smid tegen RTV Drenthe.

Duidelijkheid

Minister Dekker benadrukte in het gesprek opnieuw dat hij komende zomer met een notitie komt over de capaciteit van het gevangeniswezen. Dekker fietste zondag nog een rondje door het gebied om een indruk op te doen van het gevangenisdorp. Maandag kreeg hij een rondleiding door PI Esserheem en PI Norgerhaven.

Smid: 'Hij zei dat hij er vooral was om te luisteren. We konden alle argumenten om Norgerhaven open te houden uitgebreid toelichten.' Volgens de burgemeester stelde Dekker nog een aantal vragen en was hij erg geïnteresseerd. 'Maar toezeggingen deed hij niet.'

250 medewerkers

Een groot deel van het bezoek van de minister stond in het teken van de toekomst van de gevangenissen in Veenhuizen. Maandagochtend opende Dekker ook de nieuwe vadervleugel in gevangenis Esserheem.

De zorgen om de gevangenissen in Veenhuizen zijn groot. De Noorse gevangenen die nu in Norgerhaven zitten vertrekken in augustus. Als er niets gebeurt, komt de gevangenis leeg te staan en hebben 250 medewerkers geen werk meer.

