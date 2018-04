Zónder gas groeit en mét gas krimpt de Groningse economie

De Groningse economie daalde vorig jaar als het aandeel van de gaswinning erin werd meegenomen. Zonder dit aandeel steeg de Groningse economie juist. Hoe kan dat?

Alles bij elkaar opgeteld daalde de economie in onze provincie als enige provincie in Nederland. De daling van het bruto binnenlands product (bbp) bedroeg -0,6 procent ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag publiceerde. Dat komt omdat er steeds minder Gronings gas uit de bodem wordt gehaald.

Maar volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, moeten we ons om deze cijfers niet druk maken. 'Dit cijfer zegt namelijk helemaal niets over de feitelijke kracht van de Groningse economie.'

Gascorrectie

Ondanks dat heel Nederland profijt heeft van de aardgasbaten, wordt de economische activiteit van de gaswinning om boekhoudkundige redenen louter aan de plek van winning toegewezen.

Daarom heeft het CBS een correctie toegepast. Als de delfstoffenwinning - zoals het CBS het zelf noemt - buiten beschouwing wordt gelaten, groeit de Groningse economie met 2,5 procent.

Delfzijl en omgeving

Deze groei kan volgens Van Mulligen met name toe worden geschreven aan Delfzijl en omgeving, waar veel industrie is. 'De industrie heeft een goed jaar achter de rug. In deze sector groeit de economie het hardst, ook in de rest van Nederland.'

Omdat de industrie in het noordoosten van de provincie veel chemicaliën en halffabricaten produceert en exporteert, profiteert dit gebied van de economische groei in andere delen van het land en bijvoorbeeld Duitsland. Hierdoor is Delfzijl en omgeving de grootst groeiende regio van Noord-Nederland, economisch gezien.

Kleinste groei van Nederland

Toch is de economische groei in deze provincie zonder de gaswinning als geheel de laagste van alle provincies. Van Mulligen: 'Dat is al jaren zo. Dat heeft te maken met de samenstelling van de economie. Van sectoren die in Nederland het hardst gegroeid zijn, zoals handel en de zakelijke dienstverlening, tref je maar weinig bedrijven aan in Groningen.'

Lees ook:

- 'Stoppen gaswinning kost mogelijk duizenden banen'

- Economie groeit, maar niet in Groningen