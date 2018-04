Bemanning Gronings vrachtschip gegijzeld in Afrika

Twaalf bemanningsleden van het vrachtschip FWN Rapide van de Groningse rederij ForestWave zijn afgelopen weekend gekidnapt door Afrikaanse piraten.

Het schip met veertien bemanningsleden voer tussen Ghana en de Nigeriaanse haven Port Harcourt, toen het werd gekaapt door piraten. De piraten namen twaalf van de veertien bemanningsleden mee. Over hun lot is niets bekend.

Zwaar aangeslagen

Twee achtergebleven bemanningsleden hebben het schip in veiligheid gebracht. Op het kantoor van de Groningse rederij aan de Rozenburglaan in de Stad zijn de medewerkers zwaar aangeslagen.

Alle mogelijke autoriteiten zijn ingeschakeld Cor Radings - ForestWave

'Dit komt heel hard aan', zegt woordvoerder Cor Radings. 'We leven mee met onze bemanning en hun familieleden. Alle mogelijke autoriteiten zijn ingeschakeld. Onze eerste zorg is om in contact te komen met onze verdwenen bemanning'.

Niet al te veel informatie

Bij die bemanning zijn geen Groningers. 'Het zijn allemaal buitenlandse opvarenden', vervolgt Radings. De twee overgebleven bemanningsleden zijn ongedeerd. Over de anderen hebben we geen enkele informatie.'

Radings, die niet al te veel informatie kwijt wil omwille de veiligheid van de gegijzelde bemanning, hoopt dat de zaak snel tot een oplossing komt. ForestWave heeft enkele tientallen schepen in de vaart.