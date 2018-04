2,5 jaar cel voor man die zijn buurvrouw verkrachtte

Een 46-jarige man uit Winschoten moet voor het verkrachten van zijn buurvrouw 2,5 jaar de cel in. Het Openbaar Ministerie (OM) had drie jaar cel tegen de man geëist.

De man drong op bijna twee jaar geleden rond vijf uur in de ochtend de woning van zijn buurvrouw binnen, verkrachtte haar en bedreigde haar met de dood. Daarna ging hij weg.

Zwakbegaafd

De rechtbank tilt er zwaar aan dat de vrouw in haar eigen huis door de man werd aangevallen. 'Daar moet ze zich juist veilig voelen.'

Ook zijn er volgens de rechtbank voldoende bewijzen dat de vrouw, die zwakbegaafd is, niet heeft gelogen. Zij vertelde na het geweld aan haar begeleider op de sociale werkplaats wat haar was overkomen.

DNA, dat bij de vrouw was aangetroffen, was van de Winschoter. Deze ontkende in eerste instantie, maar maakte er later van dat de buurvrouw en hij vrijwillig seks hadden gehad.

Eerder veroordeeld

Uit angst deed de vrouw pas maanden later aangifte tegen de man. Die zit sindsdien vast. De Winschoter is eerder veroordeeld voor verkrachting.

Hij moet het slachtoffer ruim 5000 euro aan schadevergoeding betalen.

