Action Pekela heeft 'veel camerabeelden van ramkrakers'

Ondanks de schade aan het winkelpand is de Action in Oude Pekela maandag 'gewoon' open. Zondag vond er een ramkraak plaats bij de winkel.

De winkelketen laat weten dat er 'veel camerabeelden' zijn van de ramkrakers. 'Ze hopen de daders snel te pakken. Wel worden buurtbewoners die beelden hebben opgeroepen deze ook aan de politie te sturen', vertelt verslaggever Beppie van der Sluis.

Niet de eerste keer

Bij de klanten zit de schrik er in. 'Het is al de derde keer dat het hier raak is. Ze hebben ook al eens een overval gepleegd met een geweer. Ik kom hier bijna dagelijks, het is wel even schrikken', zegt een klant.

'Misschien ligt het ook wel aan de locatie. De winkel is goed bereikbaar. Ze zijn bezig om te kijken of ze terug kunnen naar de Helling. Misschien dat het daar niet meer gebeurt', hoopt de vrouw.

Auto uitgebrand

Van de daders ontbreekt momenteel nog ieder spoor. De politie vond enkele uren na de ramkraak een uitgebrande auto terug aan de Lloydsweg in Veendam. Waarschijnlijk is dit de auto dit bij de inbraakpoging is gebruikt.

De daders hebben niks buitgemaakt. De winkel liep wel veel schade op. Dit is eerst provisorisch dichtgetimmerd met hout. Maandag is begonnen met het repareren met de schade.

