Boete voor automobilist die bijna tien keer te veel had gedronken

Een 23-jarige man uit Haren is veroordeeld tot een boete van 1500 euro. Hiervan is 500 euro voorwaardelijk. Daarnaast moet de man zijn rijbewijs de komende acht maanden afstaan.

De Harenaar kreeg de straf omdat hij dronken achter het stuur zat, een ongeluk veroorzaakte en daarna doorreed.

Over het hoofd

De Harener reed op 16 april van vorig jaar in Zuidlaren in een auto, terwijl hij te veel had gedronken. Voor een beginnende bestuurder had hij bijna tien keer de toegestane hoeveelheid gedronken.

Hij zag een geparkeerde wagen over het hoofd en reed daarop in.

Zoon

De Groninger stopte niet en reed verder. Hij kwam niet ver. Hij werd ingehaald door een auto en tot stoppen gedwongen.

Daarin reed de zoon van de man van wie de auto was beschadigd. De zoon was na de klap in zijn eigen auto gesprongen en de brokkenpiloot nagereden.

Beterschap

De schade is inmiddels door de man uit Haren vergoed. Hij zat niet lekker in zijn vel, zei hij tegen de rechter en hij beloofde beterschap.

Kort na het incident in Zuidlaren is de man echter opnieuw betrapt op het rijden onder invloed. Hiervoor moet hij op 20 augustus voor de rechter verschijnen.