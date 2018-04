Erik Braal opnieuw beste coach, Brandyn Curry meest waardevolle speler (update)

Erik Braal is, net als vorig jaar, verkozen tot beste basketbalcoach van Nederland. Ook Brandyn Curry viel in de prijzen. Hij werd met grote overmacht verkozen tot 'Meest Waardevolle Speler' (MVP) van de Eredivisie.

Dat werd bepaald door de coaches en aanvoerders van de clubs in de Eredivisie, en journalisten. voor de huidige Donar-coach is het de vierde keer dat hij met deze titel aan de haal gaat. Eerder was hij de beste in 2006 (Rotterdam Basketbal), 2008 (WCAA Giants) en 2017 (Donar).

Succesjaar

Braal pakte met Donar dit seizoen de nationale beker en eindigt als eerste in de competitie. Zijn ploeg baarde vooral opzien door de halve finale van de Europe Cup te bereiken.

Het is de negende keer dat een coach van Donar deze titel pakt. Jim Parks (1978), Jan Willem Jansen (1991), Glenn Pinas (1995, 1996, 1997) en Ivica Skelin (2014, 2015) gingen Braal voor.

Curry: bijna unaniem MVP

De uitverkiezing voor Curry als MVP was nagenoeg unaniem. Op één na zetten alle stemgerechtigden de Amerikaanse spelverdeler van Donar op de eerste plek.



In de 27 competitieduels die hij speelde, was hij twaalf keer topscorer, gaf hij zeventien keer de meeste assists en pakte hij vijftien keer de meeste steals.

Meeste MVP's

Donar levert voor de tiende keer in de historie de 'Meest Waardevolle Speler'. Daarmee heeft de Groningse basketbalclub het vaakst een MVP geleverd.

Vrijdag werd Donar-speler Sean Cunningham al verkozen tot beste verdediger van Nederland. Die titel werd eerder, in 2013 en 2014, toegekend aan zijn ploeggenoot Jason Dourisseau.

All Star Team

Het sterrenteam van de Eredivisie bestaat dit jaar uit Brandyn Curry (Donar), Carrington Love (ZZ Leiden), Evan Bruinsma (Donar), Noah Dahlman (Landstede Basketbal) en Thomas Koenis (Donar).

