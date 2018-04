'Het is van de zotte dat goede huizen worden gesloopt'

Ze komen er niet meer in. Chris Mahieu uit 't Zandt is er helemaal klaar mee. Hij eist dat zijn woning noch versterkt noch gesloopt en herbouwd wordt. 'Aan mijn huis geen polonaise.'

Hij roept mensen op hem te volgen en de hakken in het zand te zetten. 'Wat mij betreft komt er een meldpunt van mensen die zeggen: stoppen met dit gedoe. Wij willen baas over eigen huis zijn.'

Inmiddels heeft hij een uitgebreid pamflet tegen de versterking, sloop en nieuwbouw verspreid in zijn buurt. En roept hij mensen op om ook in verzet te komen.

Buurtje plat

Zelf woont hij in een huis uit 1980. Zoals het nu lijkt gaat het buurtje plat. Versterken zou niet lonend zou zijn. Dat geldt - zoals het nu lijkt - zelfs voor een groot deel van het dorp 't Zandt.

Wat hem betreft kunnen ze dat vergeten. Hij en zijn vrouw werken daar niet aan mee, kondigen ze aan. 'Onze woning is schadevrij. We hebben geen problemen en ik vind het van de zotte dat ze een goed gebouwd huis gaan slopen. En dat terwijl er niets aan de hand is.'

Eigendomsrecht

Toch voelt hij zich onder druk gezet door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). 'Veel mensen hebben niet in de gaten dat het versterken of slopen van hun woning een advies is. Als eigenaar heb je het eigendomsrecht, dus je hebt het recht nee te zeggen. Maar weinig mensen durven dat.'

Mensen onderschatten ook de gevolgen van sloop en nieuwbouw, is zijn overtuiging. 'Alleen al het gedoe met je hypotheek kan veel ellende opleveren. Bij dat soort risico's staan mensen te weinig stil. Dus ik zeg: denk heel goed na voordat je er mee akkoord gaat.'

Jaag mensen niet op stang met de boodschap dat een huis gesloopt wordt. Stop met die waanzin Chris Mahieu

Verder wijst hij er op dat de kans op aardbevingen alleen maar afneemt de komende jaren. 'Het dreigingsniveau is afgenomen door het besluit om de kraan verder dicht te draaien en uiteindelijk naar nul te gaan. Dus zeg ik: jaag mensen niet op stang met de boodschap dat een huis gesloopt wordt. Stop met die waanzin.'

Bunkers bouwen

Ook als zijn woning niet gesloopt maar versterkt zou worden, gaat het feest wat de inwoner van 't Zandt betreft niet door: 'Professor Helsloot heeft al gezegd: waar zijn we mee bezig. We zijn bunkers aan het bouwen. En daar ben ik het volledig mee eens.'

En voor de medewerkers van NCG Hans Alders heeft hij een boodschap. 'Ze hoeven zich hier niet meer te melden. We laten ze niet binnen,' kondigt Mahieu aan.

Zoals het nu lijkt maakt minister Eric Wiebes van Economische Zaken deze bekend hoe het verder gaat met de grootschalige versterking in het aardbevingsgebied.

