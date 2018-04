Dit zijn de Groningse lintjes van 2018

De lintjesregen daalde donderdag neer op onze provincie. Wij zetten de gedecoreerde Groningers hieronder op een rijtje.

Maar eerst: wil je weten wat de lintjesregen inhoudt, welke lintjes er zijn en waar ze voor staan? Lees dan dit artikel.

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

GRONINGEN Dhr. prof. dr. N. Kalantar Nayestanaki

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

EEMSMOND Dhr. W. Bosscher

EEMSMOND Dhr. E.G. Dijkhuis

HAREN Dhr. W.J. Stouthamer

HAREN Dhr. E. van Dijk

GRONINGEN Dhr. J. Atema

GRONINGEN Dhr. H. Beekhuis

GRONINGEN Mevr. I.F.J. Callister

GRONINGEN Dhr. J. Heikens

ZUIDHORN Dhr. J.W.Snippe

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

HAREN Mevr. prof. Dr. G.C. Wakker

GRONINGEN Mevr. J.E.H.M. Hoekstra-Weebers

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

APPINGEDAM Dhr. H. Woldhuis

APPINGEDAM Dhr. H. Meijer

BEDUM Dhr. P. Van der Wal

BEDUM Dhr. A.H. Senneker

DE MARNE Dhr. A.P. (Arie) Groen

DE MARNE Mevr. H. Rodenboog-Kuipers

DE MARNE Dhr. D.M.J. Molenaar

DE MARNE Mevr. A.A.E. Sijpkens-Wierenga

DELFZIJL Mevr. P. Pijper-Bultena

DELFZIJL Dhr. B.R. Sanders

DELFZIJL Dhr. W. de Jong

DEFLZIJL Dhr. H.J. Vast

DELFZIJL Dhr F.S.C.M. Bijlsma

DELFZIJL Dhr. J. Wildeman

EEMSMOND Dhr. L. Spijk

EEMSMOND Mevr. A. Spijk

EEMSMOND Mevr. Krips-Van der Laan

GRONINGEN Dhr. L. Boiten

GRONINGEN Mw. J.W. van Dijken-Greveling

GRONINGEN Dhr. H. Elzinga

GRONINGEN Dhr. A.A. Haaksman

GRONINGEN Mw. J. D.M. Kip-Mars

GRONINGEN Mw. M.J.J. van de Kleij

GRONINGEN Dhr. J.J. Pruis

GRONINGEN Mw. C. Reenders

GRONINGEN Dhr. H. Stroetinga

GROOTEGAST Mevr. J. Hoekstra-Bos

GROOTEGAST Mevr. De heer J.H.H. Jansen

GROOTEGAST Dhr. A.K. Top

GROOTEGAST Mevr. M.G. Van der Velde-Postma

LEEK Mevr. F. Fonk-van der Ploeg

LEEK Mevr. H.M. Nijenhuis-Kooman

LEEK Dhr. G.C. Van Anrooij

LEEK Mevr. H.E. Stevens-Osseman

LEEK Dhr. J.J. Zigterman

LOPPERSUM Dhr. K. Wiersema

LOPPERSUM Mevr. Werkman-Schenkel

LOPPERSUM Mevr. Van der Wal-Balkema

MARUM Dhr. A. Hunne Bron

MARUM Dhr. M. Strikwerda

MARUM Dhr. S. A. de Vries

MARUM Dhr. J. Tienstra

MIDDEN-GRONINGEN Dhr. D. Huisman

MIDDEN-GRONINGEN Dhr. A. Doorlag

OLDAMBT Dhr. W. Jurgens

OLDAMBT Dhr. W. Smit

OLDAMBT Mevr. R. Knaapen-Wieske

OLDAMBT Dhr. F. Knaapen

OLDAMBT Dhr. R. Jalink

PEKELA Dhr. J. Bruintjes

PEKELA Dhr. J. de Geus

PEKELA Mevr. A. Vlietstra-van-Goor

PEKELA Dhr. H. Westers

STADSKANAAL Dhr. J.A. Brouwer

STADSKANAAL Dhr. R. Kamerling

STADSKANAAL Mevr. G. Koster-Kuiper

STADSKANAAL Dhr. W.G. Volders

STADSKANAAL Dhr. D.J. Vos

STADSKANAAL Dhr. H.J. Wubs

TEN BOER Mevr. H. Ramaker-Tepper

VEENDAM Dhr. B. Koenen

VEENDAM Dhr. P. Dijkhuizen

WESTERWOLDE Dhr. D. Bultena

WESTERWOLDE Mevr. G. Haan-Spa

WESTERWOLDE Dhr. H.H. Haan

WESTERWOLDE Dhr. K. Jansen

WESTERWOLDE Dhr. M. Sterenborg

WESTERWOLDE Mevr. M. Jonink-Wegwijs

WINSUM Dhr. D. Smith

ZUIDHORN Dhr. F. Talstra

ZUIDHORN Mevr. M. Dijkema

ZUIDHORN Mevr. R. De With-Bouma

ZUIDHORN Dhr. P. Haima

ZUIDHORN Dhr. J.J. Aalfs

ZUIDHORN Dhr. A.P. Been

ZUIDHORN Mevr A.E.M. Uneken-Meendering

ZUIDHORN Dhr. P. Keun

Een kijkje achter de schermen

Burgemeester Hiemstra van Appingedam geeft vandaag een kijkje in de kluis. Daar liggen op dat moment nog de lintjes te wachten.



RTV Noord-lintjes

In aanloop naar de lintjesregen van donderdag reikte RTV Noord elke dag lintjes uit aan Groningers die altijd klaarstaan voor anderen. Deze toppers kregen de titel Ridder in de Orde van RTV Noord:

Maandag: Zwaantje Schram, Hannie Smelt, Ymke Kits en Antoinet Heikens

Dinsdag: Meneer Post en Diana Pater-Arkema

Woensdag: Greetje en Dik Niewold en Jaap Geerling

RTV Noord staat de hele week stil bij Koningsdag in Groningen op 27 april

- Elke ochtend een verhaal over een ontmoeting met de Koning

- Elk middaguur een van de Bekende Groningers langs de Koningsdag-route

- Elke middag maakt een Groningse artiest iets feestelijk met een nummer

- Elke middag de uitreiking van twee RTV Noord-lintjes

- Elke avond om 20.00 uur een Koningsdag-column

- Alle informatie op onze Koningsdag-pagina

