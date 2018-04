'Sluiting azc is een bedreiging voor de leefbaarheid van Musselkanaal'

Het asielzoekerscentrum in Musselkanaal mag niet gesloten worden. Dat vinden meerdere maatschappelijke organisaties in het dorp.

Ze hebben een noodkreet geschreven aan de Tweede Kamer. Die is ondertekend door twaalf organisaties, van de FNV tot de plaatselijke peuteropvang.

Bedreiging



Volgens de organisaties is de sluiting van het azc 'een bedreiging voor de leefbaarheid in het dorp, opvang en begeleiding van kinderen en regionale werkgelegenheid'.

De FNV schrijft dat de sluiting gaat zorgen voor een flink banenverlies. 'Zo'n 28 welzijnswerkers van het COA verliezen hun plek, net als twaalf vaste beveiligingsmedewerkers.

Ook zullen tien leerkrachten een andere baan moeten zoeken en de peuterspeelzaal, speciaal voor deze groep kinderen opgericht, zal de deuren moeten sluiten.'

Maatschappelijke rol

De asielzoekers hebben een belangrijke rol in het dorp, staat in de noodkreet. De FNV noemt de groep zelfs 'onmisbaar'. De asielzoekers helpen mee in natuurbeheer, zorgen dat het bospad vrij wordt gehouden en wandelen met bewoners.

Ben Schomaker van Dorpsbelangen Musselkanaal: 'Afgelopen zaterdag hebben zij nog geholpen bij het schoonmaken van het zwembad. Het verdwijnen van het azc is echt een doodzonde.'

De organisaties hopen dat de Tweede Kamer er voor gaat zorgen dat het asielzoekerscentrum in stand wordt gehouden.

Sluiting



Henk Wolthof, manager van het COA in Noord-Nederland, liet eerder al weten dat het niet anders kan. 'Het gaat landelijk om elf locaties die dicht moeten. Dat is heel jammer, maar het is niet anders.'

'Overigens is het niet zo dat het azc op stel en sprong dichtgaat. Pas in oktober vertrekken de laatste bewoners. Er is dus voldoende tijd om een sluitingsplan op te stellen', vertelt Wolthof.

Lees ook:

- Stadskanaal: sluiting azc overvalt ons

- Asielzoekerscentrum in Musselkanaal gaat dicht