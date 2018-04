Een Stadhuis van poffert en drilpudding op een schaal van Richter

De Martinitoren is van Grunneger kouk, Het Prinsenhof van krentjebrij en het Stadhuis van poffert. Toetjesparadijs Toet heeft de route die de koninklijke familie vrijdag aflegt nagemaakt met desserts.

'We wilden iets leuks doen voor Koningsdag en dachten: we maken een zoete route', zegt Job Mulder van Toet. 'Dus we hebben van verschillende Groninger toetjes een leuke route bedacht.'

Vergeten toetjes

Poffert zie je in Groningen nog regelmatig, maar er zijn ook 'vergeten toetjes' opgenomen in de maquette.

'Dingen als krentebrei en een zielsterslokje zijn toch niet zo bekend meer. Die hebben wij ook van oma's gehoord.'

Drilpudding op een schaal van Richter

Het koningspaar is ook aanwezig in de vorm van twee speelgoedpoppetjes. Verderop staan nog meer foto's van het paar.

De 'zoete route' begint bij Het Prinsenhof en eindigt op een drilpudding geserveerd op een schaal van Richter. Dat verwijst naar de aardbevingen. 'Er moet altijd wel een knipoog in zitten', lacht Mulder.

Dit is er te zien:

- Het Prinsenhof van krentjebrei

- Martinitoren van Grunneger kouk

- Stadhuis van poffert

- Academiegebouw van boekweitgrutten

- Een zielsterslokje op de Vismarkt

- Een Folkingestraat van pfleverkouken

- Drilpudding geserveerd op een schaal van Richter

De maquette is nog te bekijken totdat het bederft. Mulder: 'We gaan ervan uit dat het nog wel even kan staan.'

