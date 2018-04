Vijfjarige zieke Geuko na twee jaar weer thuis: 'Eindelijk met de twee kinderen!'

Moeder Gerda staat gespannen op de stoep. Broertje Gijs hobbelt heen en weer. 'Daar is hij! Geuko, Geuko, Geuko!', roept het kereltje blij. Ook opa en oma staan nerveus bij de oprit.

Precies 671 dagen was hij van huis. Maandagochtend komt de vijfjarige zieke Geuko weer thuis. Hij werd in de zomer van 2016 ziek. Maar wat leek op een verkoudheid, bleek een zeldzame ziekte. Binnen 48 uur ligt hij op de intensive care van het UMC in Groningen. Hij is verlamd en kan niet meer zelfstandig ademen.

Zenuwachtig

Moeder Gerda is zenuwachtig voor de thuiskomst. 'Het is ontzettend spannend allemaal, maar ik geloof dat we er klaar voor zijn. Ik ben heel benieuwd hoe hij zich voelt en hoe hij het vindt om thuis te komen. Hij heeft het allemaal niet meer gezien sinds de veranderingen.'

Huis is aangepast

Het huis in Winschoten is aangepast voor de vijfjarige. Het is rolstoelvriendelijk zodat Geuko zich zelf kan verplaatsen. De woonkamer is omgebouwd tot slaapkamer, waar zijn speciale bed en alle apparatuur staat. Met camera's kunnen zijn ouders de metertjes in de gaten houden. Ze hebben speciale trainingen en cursussen gevolgd om Geuko te verzorgen.

Weer samen spelen

Zijn broertje Gijs rent voor de rolstoel van Geuko uit. Hij mag hem zijn nieuwe kamer laten zien. Ze willen samen spelen, 'met de blauwe bus!', zegt Geuko.

Vader Gert Jan staat met een dubbel gevoel te kijken naar zijn kinderen. 'Het is écht goud goed, eindelijk thuis met twee kinderen. Maar twee jaar geleden gingen we met een gezond kind naar de dokter, en nu zijn we terug met lichamelijk beperkt kind terug. Dat is heel vreemd.'

Voor het eerste samen

Vannacht is de eerste nacht dat het gezin weer gezamelijk in huis slaapt. 'Dat is heel spannend. We worden echt in het diepe gegooid, en gaan nou merken hoe het is zonder verpleging achter de hand', zegt Gert Jan.

Hopen op vooruitgang

'We hopen dat hij nu met grote stappen vooruit gaat. Weg uit de vreemde omgeving in ziekenhuizen en de rust van thuis. Misschien gaat hij hier wat meer bewegen.'

Eerst genieten

'Nu gaan we eerst maar even genieten van het feit dat we allemaal thuis zijn. Hij moeten opnieuw zijn weg leren kennen thuis. En binnenkort gaat hij al een uurtje naar school, we zullen zien hoe dat gaat', zegt Gert Jan.

Ondertussen vestigen de ouders van Geuko hun hoop nog altijd op een behandeling in Amerika. Maar die 250 duizend euro kostende behandeling wordt niet vergoed. De familie heeft al ruim 130 duizend euro ingezameld om dat te kunnen bekostigen.

