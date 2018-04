'Er moet een keurmerk komen voor personal trainers'

Fitgirls en fitboys, wie kent ze niet? Sporten is populair en dat is ook te merken aan het aantal personal trainers dat daar op inspringt. Die hebben echter niet altijd de juiste invloed. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) Luister naar je lichaam!

Mensen nemen steeds vaker een personal trainer in de hand. Maar of dat altijd goed is? Ze drijven hun cliënten soms namelijk ver over hun grenzen heen... Kan dit zo wel verder?



2) Eindelijk thuis spelen

Goed nieuws! Precies 671 dagen was hij van huis, maar nu mag de vijfjarige Geuko naar huis. Hij keek ernaar uit: 'Als eerste ga ik in mijn kamer kijken, met mijn speelgoed spelen.'

3) Il Nostro orgoglio del Nord

Hij had nog nooit in een voetbalstadion gezeten, maar deze kans kon Derk Klungel niet laten lopen. Met mede-Beersters in de bus naar Bergamo. Opweg naar held Hans Hateboer.



4) De pinken zijn terug

Vijf pinken (puberende koeien) braken vorige week door het witte schriklint bij de boerderij van de familie Van Wijngaarden. Dat mag niet, zei de eigenaar. En dus hebben ze nu stalarrest.



5) Maak je borst maar nat

Spanning op het Martinikerkhof tijdens Koningsdag. Daar wordt de prinsessen uitgelegd hoe ze met drones moeten vliegen. Met andere woorden: sta je daar op dat moment, pas dan op.



6) Prijsvraag

Nog vier dagen en dan is het zover: Koningsdag in Groningen. Tot die tijd spelen we onze quiz 'Wanneer was dit?' Hieronder zie je de opgave van vandaag.



Bekijk de uitzending in zijn geheel hierboven terug of via Uitzending Gemist.