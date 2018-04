Koningsnummer: 'Wij zijn eigenlijk helemaal niet van die hosanna-muziek'

In de week van Koningsdag zijn er in de dagen voorafgaand aan deze feestdag optredens van Groninger artiesten. Zij staan op hun manier stil bij Koningsdag. Maandag bijten Bart Hadders en Joost Dijkema het spits af.

Het tweetal werkt nog niet zo heel lang samen, toch kenden ze elkaar al wel uit het kroegleven. 'En ik hoorde Bert's muziek weleens voorbij flitsen', zegt Joost. 'Het zijn lekkere akkoorden om te spelen en niet al te moeilijk. Dus kan ik er eenvoudiger nieuwe riedeltjes bij spelen vanuit een geïmproviseerd perspectief. Dat vind ik heel gaaf', zegt hij.

Nieuw leven

Bert is op zijn beurt ook goed te spreken over de muziek van Joost. 'Sommige nummers van mij hebben door Joost weer een volledig nieuw leven gekregen. Hij arrangeert het eigenlijk weer helemaal', vindt Bert. 'Daarnaast speelt hij het zo goed en ingewikkeld, dat het net lijkt alsof er nog drie muzikanten aan één nummer meewerken.'

Hoewel het tweetal samen een nummer ten gehore brengt in aanloop naar Koningsdag, zijn beide mannen kritisch op het Koningshuis: 'Wij zijn eigenlijk helemaal niet van die hosanna-muziek', zeggen ze.

Gelukstelegram

'Ik heb één keer een vreugdevolle dag mogen meemaken op Koninginnedag en dat was toen Willem-Alexander in 1967 geboren werd. Wij verstuurden toen met onze kleuterklas een gelukstelegram op het postkantoor naar het koningshuis en daarna waren we vrij. Blijer kun je me niet maken', zegt Bert lachend.

Er is wat Bert en Joost betreft maar één koning. 'En dat is Elvis, keuning van de Bunermond!'