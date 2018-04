Deel dit artikel:











UMCG-familiehuis opent deuren voor familie van kinderen met kanker (Foto: UMCG) (Foto: UMCG) (Foto: UMCG)

Een nieuw 'familiehuis' van het UMCG voor kinderen met kanker is onlangs in gebruik genomen. In het 'Familie De Boer Huis' kunnen gezinnen terecht, terwijl het kind in het protonentherapiecentrum wordt bestraald.

Groningen is de enige plaats in Nederland waar kinderen worden bestraald met protonen. Gezinnen uit andere delen van het land moeten zo'n zes weken lang dagelijks naar het Noorden rijden om hun kind bij te staan. Veel ouders vinden dat erg belastend. Kinderen denken mee Het Familie De Boer Huis staat aan de Bloemsingel, vlak bij het ziekenhuis. Het bestaat uit twee appartementen. Kinderen uit de Kinderadviesraad van het UMCG hebben meegedacht bij de inrichting van het familiehuis. Het onderkomen is genoemd naar Stichting C&W de Boer, een van de financiers. Onlangs heeft het eerste gezin intrek genomen in het familiehuis. Lees ook: - Menzis en ziekenhuizen maken afspraken over nieuwe manier van werken

- Wat doen het UMCG, de politie en de Bencom Groep met de blockchain?