Man die op de auto van zijn dorpsgenoot schoot, krijgt taakstraf

Een 22-jarige man uit Kloosterburen krijgt voor het vernielen van een auto een taakstraf van veertig uur. Omdat hij over straat liep met een luchtbuks, legde de politierechter de man ook een voorwaardelijke boete van 300 euro op.

'Ik kan er niet omheen, u moet de schade aan de auto gewoon betalen', zei de rechter tegen de man. Die bedraagt ruim 600 euro.

Drugsruzie

De man had een langslepende drugsruzie met een dorpsgenoot. Afgelopen januari was voor de man de maat vol, toen hij door de man met wie hij ruzie had werd afgesneden op zijn scooter. 'Hij drukte mij van de weg', verklaarde de man. Hij bedacht zich niet, reed naar zijn huis en greep naar de buks.

Alarmlijn

Met het wapen over de schouder wandelde hij door het dorp en schoot vervolgens op de auto van zijn dorpsgenoot. Toen hij weer terug naar huis wandelde, stonden agenten al bij de hem op de stoep. Diverse getuigen hadden de man in actie gezien en belden de alarmlijn. De luchtbuks werd direct in beslag genomen.

Welwillend

'Ik weet het wel, het is gewoon dom, maar ik was kwaad', zei de man op zitting. 'Ik had aan mijn financiële verplichting voldaan, hij moet een keer ophouden.' De rechter hield rekening met de persoonlijke omstandigheden van de man. Hij werkt volop en is welwillend om zijn leerstraf te voldoen.