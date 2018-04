Notoire dievegge uit Stad moet de kliniek in

Een 42-jarige Groningse moet maximaal een jaar naar een psychiatrische kliniek. Dat heeft de politierechter bepaald. Daarnaast kreeg ze een celstraf van 185 dagen opgelegd. Honderd dagen daarvan zijn voorwaardelijk.

De vrouw pleegde van januari tot maart van dit jaar een reeks diefstallen in winkels en supermarkten in Stad. Van een poging tot diefstal bij een tankstation aan de Paterswoldseweg werd de vrouw vrijgesproken.

Cosmetica gestolen

Bij drogisten en onder meer de HEMA in Stad graaide ze cosmetica uit de schappen. Ook propte ze een horloge, parfum, babyolie, oorbellen en kaarsen in haar tas. De vrouw was net op vrije voeten toen ze werd aangehouden.

'Mevrouw, zo is winkelen niet leuk en zo mag het ook niet', zei de rechter tegen de geëmotioneerde vrouw. Ze gaf toe wat ze fout had gedaan. 'Men is gewoon de dupe van mij', zei ze. De Groningse wil graag hulp bij haar dwang om steeds te moeten stelen.

Langere proeftijd

De vrouw is eerder voor soortgelijke feiten veroordeeld geweest. Zeven maanden cel uit eerdere voorwaardelijk opgelegde straffen lagen nog op haar te wachten. De rechter besloot deze straf nu om te zetten in een langere proeftijd.

Eind mei, wanneer de vrouw 85 dagen in voorarrest heeft gezeten, kan ze aan haar behandeling beginnen. Houdt ze zich niet aan de regels, dan moet de Groningse alsnog honderd dagen de gevangenis in.