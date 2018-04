Harener ambtenaren gaan kennismaken met Groningen

De ambtenaren die in vaste dienst zijn van de gemeente Haren gaan donderdag naar een bijeenkomst waarbij ze kennismaken met de organisatie van de gemeente Groningen.

Mocht de Tweede Kamer dinsdagmiddag onverhoopt tegen de herindeling stemmen dan wordt de afspraak geannuleerd.



Kennismaken met elkaar

Alle vaste medewerkers van de gemeente Haren hebben een uitnodigingsbrief gekregen. De gemeente laat weten dat er op dit moment zo'n 130 medewerkers naar de bijeenkomst gaan.

De bijeenkomst, waar ook personeel vanuit Ten Boer aanwezig is, zal in het teken staan van kennismaken. 'Het is een bijeenkomst waar ambtenaren met elkaar kunnen kennismaken. Groningen zal ons ook meenemen in de lopende zaken die nu spelen', laat een woordvoerder namens de gemeente Haren weten.

50 Groningers

Vanuit de stad zijn er vijftig ambtenaren aanwezig. 'Denk daarbij aan directie, afdelingshoofden en andere collega's. De burgemeesters zijn niet aanwezig.' De burgemeesters van de drie gemeenten zijn er niet. Na de bijeenkomst van donderdag zullen er meerdere afspraken gaan volgen verwacht de woordvoerder.



'Er zal wat moeten gebeuren als we samengaan. We hebben ook toestemming gekregen van de gemeenteraad om over het personeel te praten. Ik verwacht dat op korte termijn, na deze bijeenkomst, verder zullen gaan met het traject.'



Gemeenteraad

Eind januari heeft de gemeenteraad van Haren toestemming gegeven om herindelingsvoorbereidingen te treffen op het gebied van ICT en P&O. Wel is besloten dat er geen besluiten genomen mochten worden die onomkeerbaar zijn.



'Geen respect'

Gustaaf Biezeveld van het Burgercomité Haren vindt de bijeenkomst 'van weinig respect getuigen'. 'Zolang de Eerste Kamer nog geen besluit heeft genomen past het een ieder om geduld te hebben', laat hij desgevraagd weten. Het comité is tegen een herindeling met Groningen.



'De burgemeesters van Groningen en Haren zouden respect moeten hebben voor de parlementaire democratie', vertelt Biezeveld. 'De burgemeester van Haren heeft bij eed gezworen de belangen van Harenaars te vertegenwoordigen. We weten allemaal dat hij dat niet doet. Maar als hij nu ook de Eerste Kamer niet afwacht dan getuigt dat van weinig respect', besluit de voorman van het Burgercomité.



Politiek Haren

Marjan Bachman van D66 Haren wil vooralsnog de stemming in de Tweede Kamer afwachten voordat ze ingaat op de bijeenkomst.

'Wat er morgen in de Kamer gebeurt, is voor ons wel een algemene duiding voor hoe we ervoor staan.' Ze veroordeelt de personeelsbijeenkomst niet. De partij van Bachmann zit in de coalitie, ze zien een herindeling met Groningen niet zitten.

'Te voorbarig'

Oppositiepartij Gezond Verstand Haren veroordeelt de bijeenkomst wel. 'Ik vind dit te voorbarig. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel voor de herindeling nog bespreken. Die Kamer is er voor om de wet te beoordelen. We leven in een democratie. Dit is gewoon veel te vroeg', laat fractievoorzitter Meinard Wolters weten.

Zijn partij stapte eind vorig jaar uit de coalitie. Ze vinden dat het huidige college zich teveel richt op een herindeling.

Stemming



Dinsdagmiddag wordt duidelijk of de Tweede Kamer instemt met de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer.

