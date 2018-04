Loco-burgemeester Stadskanaal: Doe rustig aan met alcohol

'Doe rustig aan met alcohol.' Dat adviseert loco-burgemeester Goziena Brongers van Stadskanaal met het oog op de Knoalsternacht.

Ook raadt ze Knoalsters aan om die avond en nacht iets warms aan te trekken. 'Zoals het nu lijkt wordt het fris, 5 graden.'

De Knoalsternacht wordt donderdagavond en -nacht gehouden. Dat is aan de vooravond van Koningsdag. Er is dan veel muziek in het centrum. Brongers wil bovendien dat jongeren van de drank afblijven. 'Voor jongeren onder de achttien: geen alcohol!'

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de gemeente met dergelijke adviezen komt. Tijdens de voorbije jaarwisseling vroeg de gemeente de inwoners om rekening te houden met kerkgangers tijdens het afsteken van vuurwerk. Oudejaarsdag viel toen op een zondag.

