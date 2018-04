FC Groningen slaat slag en legt Ritsu Doan voor drie jaar vast

FC Groningen heeft de optie in de overeenkomst met Gamba Osaka en Ritsu Doan gelicht. Dit houdt in dat de 19-jarige Japanner ook de komende drie seizoenen onder contract staat bij de Trots van het Noorden.

FC Groningen bereikte in juni vorig jaar een akkoord met Doan en zijn club Gamba Osaka, waardoor de aanvallende middenvelder dit seizoen op huurbasis in het Noordlease Stadion speelt.

Persoonlijke voorwaarden

De FC had tijdens de onderhandelingen met Doan's werkgever ook een optie tot koop bedongen bij Gamba Osaka. Voor 1 mei moest worden besloten of FC Groningen verder wilde met de Japanse jeugdinternational. Daarnaast werd er ook overeenstemming met Doan bereikt over zijn persoonlijke voorwaarden na het huidige voetbalseizoen.

'Blij en tevreden in Groningen'

'Toen wij met Doan over zijn toekomst spraken, toonde hij zich heel dankbaar dat FC Groningen het aandurfde om hem te halen', zegt technisch manager Ron Jans. 'Doan is blij en tevreden in Groningen en het publiek heeft hem binnen een jaar in de armen gesloten. Wij begrijpen ons publiek en hebben hetzelfde gevoel.'



Dit seizoen speelde Doan tot dusver 29 officiële wedstrijden voor FC Groningen, waarin hij negen keer scoorde. Acht treffers daarvan waren in competitieverband.

Reis en Van de Looi ook langer bij FC

Niet alleen Ritsu Doan gaat langer door bij FC Groningen. De club sloot ook nieuwe contracten af met de 17-jarige Ludovit Reis en 18-jarige Tom van de Looi, die dit seizoen allebei doorbraken in de hoofdmacht. Beide spelers tekenden een verbeterd contract tot medio 2021.

