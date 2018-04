Knoalster oppositie niet blij met verkoop 'behoorlijk goedkope watertoren'

GemeenteBelangen en D66 in Stadskanaal zijn niet blij met de verkoop van de watertoren voor het bedrag van 40.000 euro. Ook zetten ze hun vraagtekens bij het plan dat de nieuwe eigenaren voor de toren hebben.

'Het projectplan roept bij ons toch wat vragen op', stelt D66'er Klaas Pals. 'Waaruit blijkt dat de nieuwe eigenaren in staat zijn om subsidies te krijgen voor de restauratie van de watertoren?' Volgens het projectplan is er ruim 900.000 euro nodig, maar is ruim 390.000 euro in het plan gedekt.

'Goede financiële onderbouwing'

'Volgens de wethouder ligt er een goede financiële onderbouwing van het plan', laat Erik Bieze namens GemeenteBelangen weten. 'Maar er is 540.000 euro ongedekt.'

Pals: 'De initiatiefnemers denken het maximum aan subsidies binnen te krijgen. In het plan wordt geen rekening gehouden met minder.'

Beide partijen vragen zich af of de gemeente geen nadelige gevolgen ondervindt, wanneer de initiatiefnemers er niet in slagen om het plan met de watertoren werkelijkheid te laten worden.

Invullen verkoopvoorwaarden

Wethouder Goziena Brongers (CDA) geeft aan dat de gemeente op dit moment bezig is met het invullen van de verkoopvoorwaarden. 'Het verkoopbedrag is wat laag, maar dat heeft ook te maken met het achterstallige onderhoud.' Verdere gedetailleerde antwoorden geeft ze niet. Volgens Brongers is de verkoop een taak van het college.

