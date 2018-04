SP gaat door in coalitieonderhandelingen: 'We willen dat het gesodemieter stopt'

Johan Hamster: 'We hebben goede hoop dat we eruit komen, er is vertrouwen.' (Foto: Jan Buwalda)

De SP heeft nog altijd het vertrouwen van de ChristenUnie, CDA en VVD om tot een coalitie te komen in Stadskanaal. Dat bevestigt formateur Johan Hamster.

De afgelopen week ontstond er door berichtgeving van RTV Noord onrust over kandidaat-wethouder Machteld Luijken, die daarop terugtrad als onderhandelaar en kandidaat-wethouder.

'Niet fraai'

'We hebben goede hoop dat we eruit komen, er is vertrouwen', zegt Hamster, die wel aangeeft dat de onrust binnen de SP is besproken. 'Het zou gek zijn om het er niet over te hebben. Verder is het een zaak van de SP.' Evert Idema zegt namens de SP over het voorval: 'De anderen vonden het niet fraai wat er gebeurd is.'

De SP zelf baalt van de ontstane situatie. 'Het was niet fijn om de berichtgeving te lezen', zegt waarnemend afdelingsvoorzitter Idema, die tevens onderhandelaar is. ' We hebben de andere partijen om tijd gevraagd en die tijd hebben we gekregen.'

Serieuze kandidaat

Het terugtrekken van Machteld Luijken moet de rust doen terugkeren bij de partij. 'We willen nu dat het ophoudt met gesodemieter in de media. We waren een serieuze kandidaat en dat zijn we nog. Dat willen we graag zou houden.'

Over een nieuwe kandidaat is nog geen duidelijkheid, laat Idema weten. 'Ik ben nog in gesprek, maar er is nog geen duidelijkheid.'

Regiovertegenwoordiger

Op de vraag of Lian Veenstra uit Veendam - eerder wethouder in Menterwolde én wethouderskandidaat voor de SP in Appingedam - in beeld is, geeft Idema het volgende antwoord: 'Ik heb wel met haar gesproken, maar dat is ook niet gek, zij is onze regiovertegenwoordiger.'

De SP-onderhandelaar heeft er nog vertrouwen in. 'Binnen een maand is het college geformeerd en zit de SP nog aan tafel.'

