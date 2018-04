Geen 'Moi' maar 'Ahoy' moet imago Delfzijl vlottrekken

Delfzijl moet zich tot in de kleinste details profileren als Havenstad. Dat is de belangrijkste boodschap van het nieuwe marketingplan voor Delfzijl, waardoor de stad meer bezoekers moet krijgen.

Directeur Edwin van der Woude van de Top van Groningen presenteerde het plan maandagavond aan winkeliers in het centrum van Delfzijl. Zijn stichting promoot de Eemsdelta-regio en heeft het afgelopen jaar aan het plan gewerkt.

Om de maritieme sferen naar boven te halen, moeten winkeliers hun klanten bijvoorbeeld niet meer begroeten met het Groningse 'Moi', maar met 'Ahoy!'

Unieke positie

'Delfzijl is de enige stad aan zee in onze provincie. Als je de kustlijn afgaat, is de eerstvolgende stad Harlingen. Die positie is uniek, daar moet je meer uit halen', zegt Van der Woude.

De promotie wordt nu nog gedaan door Stadsmarketing Delfzijl, maar die naam wordt aangepast. Er is een nieuw logo ontwikkeld waar alleen 'Delfzijl' op staat, met golfjes aan de linkerkant. Dit logo komt op alle posters, flyers en spandoeken om evenementen aan te prijzen.

Appingedam, Eemsmond en Loppersum gaan hetzelfde soort logo gebruiken, om de Eemsdelta als regio gezamenlijk op de kaart te zetten.

Pakketdienst

Onderdeel van het plan is ook een bezorgservice. Er komt een busje dat winkeliers kunnen inschakelen om spullen af te leveren bij mensen thuis. Daar werken mensen aan mee die op dit moment werkloos zijn.

Ook krijgt het busje maritieme opsmuk. Zo heet de bestuurder de 'eerste stuurman' en komt er op het dak een scheepshoorn te staan.

Slecht imago

Volgens Roelof Gort van Stadsmarketing Delfzijl is het nieuwe plan hard nodig. 'In Delfzijl is de afgelopen jaren veel gebeurd. Er wordt meer negatief dan positief naar ons gekeken. De ondernemers trokken niet altijd samen op, en dat moet nu anders. Gelukkig gaan we nu allemaal steeds meer in dezelfde richting staan.'

De ondernemers gaan daarom broeden op nieuwe evenementen. 'Je moet in een havenplaats geen oogstfeest organiseren. Dat zou goed passen in Appingedam of Loppersum. De Havendagen past juist prachtig bij een havenplaats, en zo kun je nog veel meer activiteiten bedenken', vertelt Gort.