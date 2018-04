Boot tussen Delfzijl, Emden en Ditzum blijft varen

De komende vier jaar kunnen toeristen gebruik blijven maken van de Dollard Route, de veerdienst tussen Delfzijl, Emden en het Duitse Ditzum. De gemeenten Delfzijl en Emden steken er elk 15.000 euro per jaar in.

Vooral fietsers maken gebruik van de dienst. Ze gaan met de boot de ene kant op en fietsen vervolgens weer terug.

Afgelopen jaar maakten 10.000 mensen de overtocht. Dat leverde 60.000 euro op voor de kaartverkoop.

Familie stopt ermee

Volgens wethouder Jan Menninga van Delfzijl was het even spannend of de veerdienst door zou gaan. 'De boot werd in de vaart gehouden door een familiebedrijf, maar dat stopt ermee. Doordat er zoveel belangstelling voor is, steken we als gemeenten hier geld in.'

Ook de gemeente Ditzum betaalt mee: duizend euro per jaar, omdat het maar een kleine gemeente is.

Hotelovernachtingen

'De boot is misschien niet heel bekend, maar het zijn toch 10.000 mensen die naar Delfzijl komen. Dat is voor ons heel wat. Het is niet alleen goed voor winkels, maar ook de horeca profiteert ervan', zegt Menninga.

De boot gaat in mei weer varen.

