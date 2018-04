Lopsters tekenen voor raadsakkoord

De gemeente Loppersum heeft voor de tweede keer in haar geschiedenis geen coalitieakkoord, maar een raadsakkoord. Dat betekent dat alle partijen in de gemeenteraad vierkant achter de plannen staan van het nieuwe college.

In de meeste gevallen schrijven alleen de coalitiepartijen een programma met plannen voor de komende jaren. Oppositiepartijen kunnen hier vervolgens kritiek op hebben.

Raadsakkoord op hoofdlijnen

Formateur Bé Schollema koos er voor de komende 2,5 jaar voor om op hoofdlijnen een raadsakkoord te maken. Enerzijds vanwege de fusie met Delfzijl en Appingedam, waardoor het nieuwe college er aanzienlijk korter zit. Maar ook vanwege de veelheid aan stemmen voor Loppersum Vooruit, die met de verkiezingen de grootste is geworden.

'In dit akkoord staan de wensen en bedenkingen van alle partijen. Het zijn slechts hoofdlijnen. Ondanks deze afspraken, valt er volgens mij nog genoeg te discussiëren in de raad', zegt Schollema.

Kritiek

Fractievoorzitter Geert-Jan Reinders van Loppersum Vooruit is Schollema dankbaar, maar hij heeft nog wel een punt van kritiek. 'We vinden onze punten hierin terug. Inhoudelijk valt er wel wat over te zeggen, maar dat gaan we deze avond niet doen. We moeten nog 2,5 jaar op een goede manier met elkaar verder.'

Frustrerend

Ook Bert-Jan Huizing van de andere oppositiepartij, de VVD, heeft nog een kritische noot: 'Ik zou graag willen dat de coalitiepartijen meer kritiek hebben op hun eigen wethouders. Dat zag je bijvoorbeeld op de avond waarop de herindeling werd besproken. Van tevoren hadden we daar al afspraken over gemaakt. Maar toen het puntje bij het paaltje kwam, gingen alle coalitiepartijen met hun eigen wethouder mee. Dat was voor ons als oppositie heel frustrerend.'

Het college in de Lopster raad bestaat opnieuw uit PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en CDA. Ook wethouders Bé Schollema, Pier Prins en Rudi Slager gaan door.

Enkele punten uit het raadsakkoord

- Elke inwoner moet net zo veilig kunnen wonen als elders in Nederland

- Minder snel woningen slopen, welstandsluw bouwen

- Financiën op orde houden

- Afschaffen van de hondenbelasting

- Investeren in scholing in kansrijke beroepen voor werkzoekenden

- Koploper worden in uitrellen slim energienetwerk en snel internet

- Nieuwe invulling geven aan voormalige terrein van steenfabriek Rusthoven in Wirdum

- Op passende manier aandacht besteden aan afscheid van gemeente Loppersum