Eerste deel fietssnelweg is klaar: 'Er moet nog wel wat gebeuren'

Het eerste deel van de fietssnelweg tussen Groningen en Assen is klaar. Het gaat om het stuk tussen de Van Ketwich Verschuurlaan in Stad en het transferium bij Haren.

'Ideaal voor mensen die niet in de file willen staan richting hun werk. Fiets achterop, parkeren bij het transferium en het laatste stukje op de fiets', zegt Benno Klapwijk van de Fietsersbond Groningen over de eerste meters fietssnelweg.

Vingervormig netwerk

Toch heeft de Fietsersbond nog wel wat zorgen. 'De oversteek bij de Van Ketwich Verschuurlaan is lastig en niet ideaal. Daar moet echt nog wat aan gebeuren.'

Daarnaast is Klapwijk in overleg met de gemeente Groningen over een goede aansluiting op andere fietsroutes in de stad. 'Ons doel is dat er een verdeelpunt komt; dat als je de stad in komt, je niet alleen rechtdoor kunt, maar bijvoorbeeld ook richting GasUnie of UMCG. Zie het als een hand, met de vingers als verschillende richtingen waar je heen kunt fietsen.'

Andere projecten

Verder heeft de fietsersorganisatie regelmatig overleg over andere grote projecten in Groningen, zoals de herinrichting van het stationsgebied.

'Het is belangrijk dat dit goed aansluit. Je hebt er niks aan als het gebied straks klaar is, zonder dat er een goede route is voor fietsers. Dat is nog een punt van zorg, en dat weet de gemeente ook.'

25 kilometer

De fietssnelweg tussen Groningen en Assen wordt 25 kilometer lang en kost minimaal vijftien miljoen euro.

De bedoeling is om het fietspad volgend jaar in gebruik te nemen.

