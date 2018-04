Kunst van Groninger schilder (28) moet Martinikerk komende honderd jaar sieren

Schilder Egbert Modderman (28) heeft van de Stichting Martinikerk de opdracht gekregen om zeven schilderijen over de 'zeven werken van barmhartigheid' te maken. Bedoeling is dat deze schilderijen in de kerk komen te hangen.

En dat voor de komende honderd jaar. Minstens.

Veel kunstwerken in kerken zijn al eeuwenoud. Het gebeurt niet vaak dat er vandaag de dag nog grote schilderijen worden gemaakt met de bedoeling om daar voor zeer lange tijd te hangen. De schilderijen van Modderman worden in de kooromgang van de Martinikerk gehangen.

Mazzel

Dinsdagavond wordt het eerste schilderij onthuld. Hoe krijg een 28-jarige schilder zo'n klus? 'Dat heeft veel te maken met mazzel', vertelt Modderman. 'Ik ben eerder gevraagd door iemand die er werkt, Jan Haak. Hij was zo blij met wat ik had gemaakt, dat hij me nog eens vroeg. Toen de stichting met een plan kwam om de Christelijke cultuur meer te laten zien in de kerk, kwamen ze bij mij uit.'

Modderman kreeg de vrije hand om de 'zeven werken van barmhartigheid' te schilderen. 'Ik heb gekozen voor schilderijen van drie bij anderhalve meter. Dat is groot, maar dat moet ook wel. Anders valt het weg in een kerk.'

Bij het wonder van het genezen kan ik me niet veel voorstellen, maar het beeld van vrienden die helpen wel Egbert Modderman - schilder

Vrienden

Het eerste werk is 'verzorgen van de zieken'. Modderman koos voor het bijbelse verhaal van vier vrienden die hun vijfde vriend dragen. Die vriend is verlamd en gaat naar Jezus om genezen te worden.

'Bij het wonder van het genezen kan ik me niet veel voorstellen, maar het beeld van vrienden die hem helpen, dat vind ik een heel mooi beeld. Dus dat wilde ik gebruiken.'

Kleurgebruik

Dat omvormen tot een schilderij was volgens de jonge schilder 'best een moeilijk proces'. Modderman heeft de vrije hand gekregen. 'Ik had voor het thema ook het UMCG binnen kunnen lopen en een mooi beeld kunnen zoeken. Maar ik wilde iets herkenbaars creëeren.'

Daarvoor gebruike hij modellen die hij kende, uit Groningen. 'Ik heb ze laten poseren in de kerk, zodat het kleurgebruik aansluit bij de Martinikerk. Bovendien is bijvoorbeeld het doek waarin de vrienden hun verlamde vriend dragen hetzelfde blauw als het dak van de koorgang. Dat maakt het meer een geheel.'

Ik hoop dat de Koning bij binnenkomst even naar rechts kijkt Egbert Modderman - schilder

Koning Willem-Alexander

De onthulling is dinsdagavond, en dat is precies op tijd voor het bezoek van koning Willem-Alexander aan de Martinikerk, vrijdag tijdens Koningsdag.

Modderman is dan een van de mensen die in de kerk aanwezig is. Of de koning dan ook het schilderij zal bewonderen, weet de maker niet. 'Maar ik hoop dat hij bij binnenkomst even naar rechts kijkt.'

