Rondje Groningen: Geen regen, maar...

1) 'Megaclaim is boers laatste strohalm'

Opnieuw een groot achtergrondartikel van onderzoeksjournalistiek-site Follow the Money over de aardbevingen. 'Een megaclaim is de laatste hoop voor doodzieke boerenbedrijven in Groningen.'

2) Geschiedenisles

Als we het deze weken toch zo vaak over dividend hebben...

3) Onze geschiedenis

Nog een beetje geschiedenis: voordat we in de Mediacentrale zaten, hield RTV Noord kantoor in de Prinsenhof. Wrijf het er maar in, Marco.

4) Van Oosterpark naar Selwerd

Zou verplaatsen naar een wijk met meer problemen - zoals een inbraakgolf - voor een wijkagent een promotie of degradatie betekenen?

5) Pipoooo

Denk je dat de regen op het raam tikt, staat deze pipo voor de deur...



6) Feestje in aantocht

Oogst Groningen probeert de zware zwarte beveilingsmaatregelen positief te benaderen.

7) En ze houdt van haar moeder

De Volkskrant zet de 12-jarige Sophie Kamphuis uit Groningen in de schijnwerper.

8) Voor het Oranje feestbeest...

... heeft Sikkom een aardig overzicht gemaakt van Koningsnacht-feestjes in de binnenstad.

9) Ondeugend vrouwtje

Rijp en vol, dat zelfbeeld heeft deze vrouw in haar bol...

10) Serieus (en mooi) aardbevingslied

Het Twitteraccount @Veranderwers slaat andere twitteraars om de oren met een aardbevingslied dat we nog niet eerder hoorden: Verloren Land van Eva Waterblok en Igor Wijnker. Een van de meest serieuze (en mooie) nummers tot dusver.

