Moeder omgekomen Mali-militair: 'Defensie biedt ons een zakje pinda's'

De nabestaanden van de twee Groningse militairen die twee jaar geleden omkwamen in Mali zijn woest op het ministerie van Defensie, vanwege de 'beschamende schadevergoeding' die hen wordt geboden.

Bovendien zijn de families klaar met de 'kille, zakelijke en afstandelijke' houding van juristen en ambtenaren.

Ernstig tekort geschoten

De militairen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) kwamen in juli 2016 om door een ontploffing van een mortiergranaat tijdens een oefening in Mali.

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) velde vorig jaar een hard oordeel over de werkwijze van Defensie in Mali, waarbij de militairen moesten werken met onveilige munitie. Oud-minister van Defensie Jeanine Hennis stapte vorig jaar op nadat bleek dat Defensie ernstig tekort geschoten was in de zorg voor de veiligheid voor de Nederlandse militairen in Mali.

Hoe hang je een bedrag aan de dood van je kind? Greetje Groenbroek - moeder van Henry Hoving

'Juridisch prietpraat'

'De minister heeft ons op 22 januari toegezegd dat het vlot afgewikkeld zou worden, dat ze het niet juridisch zouden benaderen. Maar het is een en al juridische prietpraat', zegt Greetje Groenbroek, de moeder van Henry Hoving, tegen RTV Noord.

'Dat maakt je verdrietig, boos en gefrustreerd. Het is ijskoud en kil de benadering. Je hoort alleen maar dat je nergens recht op hebt.'

20.000 euro

Groenbroek kreeg een schadevergoeding aangeboden van 20.000 euro, vertelt ze. 'Dat lijkt nergens op, ik vind het een zakje pinda's voor wat ons is aangedaan.' Welk bedrag dan wel hoog genoeg is, weet ze niet. 'Hoe hang je een bedrag aan de dood van je kind?'

Ze vervolgt: 'Het is al twee jaar doffe ellende door toedoen van Defensie. Een ongeval was nog tot daar aan toe geweest. Dit zijn verwijtbare fouten, er is verzaakt en daar moet wat tegenover staan.'

Bovendien willen Groenbroek en haar man ook compensatie voor de inkomsten die ze sinds het ongeval missen. 'Ik ben minder gaan werken, ik kon het niet aan. Ik werk momenteel vier dagen. Mijn man zit al twee jaar voor honderd procent in de ziektewet. Dat is oorzaak en gevolg en ook daar moet wat tegenover staan.'

Het rotte fruit moet uit de fruitmand, ook voor jongens die er nu nog werken Greetje Groenbroek

Rot fruit

De strijd van Groenbroek is, samen met de familie van Kevin Roggeveld en Sander Klap, die omkwam bij een schietoefening in Nederland, een principekwestie geworden. 'Op moment dat ministerie direct achter verantwoordelijken aan waren gegaan, waren wij nooit over schadevergoeding begonnen', zegt Groenbroek daarover.

'We zijn nu bijna twee jaar verder, we hebben inmiddels zelf aangifte gedaan. Het is nu te laat. Het is nu én én. Ik heb, hoop ik, de tijd voor het proces. Het maakt niet uit hoe lang het direct, het gaat erom dat de verantwoordelijken gestraft worden. Het rotte fruit moet uit de fruitmand, ook voor jongens die er nu nog werken.'

Schriftelijke reactie

Het ministerie van Defensie laat in een schriftelijke reactie weten dat 'Defensie de nabestaanden recht wil doen. Daar is alles op gericht. En nog steeds. We kunnen hun verdriet niet wegnemen, maar het laatste dat Defensie wil is dat hun enorme verdriet nog groter en zwaarder wordt door ons handelen.'

'Zoals eerder gezegd is defensie aansprakelijk en nemen we onze verantwoordelijkheid in de schadeloosstelling van de directe nabestaanden. We zijn met elkaar in gesprek en willen dat graag blijven. Over de vorm en inhoud spreekt Defensie met de nabestaanden en hun vertegenwoordigers, niet via de media.'

