NAM legt zich neer bij uitspraak waardevermindering van huizen (update)

De NAM gaat waardevermindering van huizen in het aardbevingsgebied vergoeden. Daarmee legt het bedrijf zich neer bij een uitspraak van het gerechtshof van afgelopen januari.

De zaak was aangespannen door de Stichting WAG, namens vierduizend huishoudens. De NAM kon nog in cassatie, maar maakte dinsdag bekend daarvan af te zien.

NAM ondersteunt publieke regeling

NAM-directeur Gerald Schotman stelt dat zijn bedrijf alle schade vergoedt die het gevolg zijn van aardbevingen, dus ook de waardedaling.

'De minister heeft aangegeven dat waardedaling onderdeel wordt van het publieke schadefonds. NAM ondersteunt dit initiatief omdat dit tegemoet komt aan een brede wens van de Groningers en andere betrokkenen om NAM uit het systeem van schadevergoeding te halen.'

Niet wachten op verkoop woning

Net als de rechtbank vond het hof in januari dat het mogelijk is om de schade door waardevermindering van de woning te bepalen, zonder dat de woning is verkocht. Ook is de NAM aansprakelijk voor die schade.

Dat geldt ook als er nog geen fysieke schade is aan de woning, bijvoorbeeld omdat het huis wel in aardbevingsgebied staat.

De stichting WAG begon de zaak omdat de NAM de waardevermindering pas wilde berekenen en vergoeden als een huis is verkocht. Volgens de NAM kon alleen na een verkoop worden gekeken naar de exacte hoogte van de geleden schade.

'Enige juiste beslissing'

WAG, waar twaalf wooncorporaties bij zijn aangesloten, was het daarmee oneens. Het niet direct compenseren van schade en waardedaling, zorgde er in haar ogen voor dat verkopers hun woning niet voor een goede prijs kunnen verkopen. Bovendien kwamen Groningers die hun woning niet wilden verkopen, niet in aanmerking voor compensatie van de waardedaling.

'Het afzien van cassatie is de enige juiste beslissing: het zou tot grote maatschappelijke verontwaardiging hebben geleid', aldus WAG-voorzitter Lolke Weegenaar. 'We kunnen nu eindelijk zorgen voor gerechtigheid voor onze deelnemers.'

Veel woningen en geld

Er staat veel geld in de kwestie op het spel. Volgens de stichting WAG gaat het om rond de 100.000 woningen, die samen ongeveer een miljard euro minder waard zijn geworden.

Update: NAM betaalt gedupeerden niet snel uit

De NAM zal gedupeerden niet direct uitbetalen. Het bedrijf gaat met betrokken partijen en het ministerie onderzoeken hoe er zo snel mogelijk een compensatieregeling kan komen. Huiseigenaren die hun huis verkopen voordat er een publieke regeling is, kunnen tot die tijd gebruik blijven maken van de huidige waarderegeling van NAM.

