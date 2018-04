RTV Noord-lintjes: 'Ik heb nergens om gevraagd...'

In aanloop naar de lintjesregen van donderdag reikt RTV Noord elke dag lintjes uit aan Groningers die altijd klaarstaan voor anderen. Deze toppers krijgen de titel Ridder in de Orde van RTV Noord.

Meneer Post: 'Van zulke verrassingen houd ik niet...'

Hij staat al meer dan tien jaar klaar voor de bewoners van appartementencomplex Goudriaan, aan de Vechtstraat in Stad: meneer Post. Of het nu het organiseren is van een linedance-avond, sjoelen, of een borrel: meneer Post regelt het allemaal. Vrijwillig.

Maar eigenlijk zit hij er helemaal niet op te wachten om in de belangstelling te staan. 'Ik heb nergens om gevraagd om ridder te worden... Van zulke verrassingen houd ik helemaal niet', zegt hij als verslaggever Stefan Bleeker aanbelt met het nieuws dat hij een lintje krijgt. Mevrouw Postema gaf hem op en mag het lintje opspelden.

'Ik doe het graag', zegt meneer Post over de dingen die hij organiseert. 'Het is mooi als je de mensen hier allemaal zo bezig ziet.' Hij benadrukt dat hij niet de enige is die dingen organiseert. 'Er zijn er meer!'

Diana Pater-Arkema 'heeft altijd oog voor anderen'

Mevrouw Diana Pater-Arkema uit Niezijl is al 25 jaar lang mantelzorger voor haar man, die lijdt aan de spierziekte MS. Haar dochter Tineke gaf haar op voor een RTV Noord-lintje.

'Ze is 24 uur per dag mantelzorger voor mijn vader. Maar daarnaast heeft ze altijd oog voor anderen, bijvoorbeeld door even een kaartje te sturen.'

Als verslaggeefster Jetta Post samen met Tineke voor de deur staat, reageert ze verrast. 'Een beetje emotie', zegt mevrouw Pater-Arkema, terwijl ze volschiet.

Dat ze voor haar zieke man zorgt, is voor haar vanzelfsprekend. 'Dat doe je automatisch.'

