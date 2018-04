Deel dit artikel:











Ontmoeting met de koning: 'Je voelt je snel op je gemak' (Foto: Koninklijk Huis (bewerking RTV Noord))

Het is vrijdag Koningsdag en daarom vertelt deze week elke dag iemand over zijn of haar ontmoeting met de koning. Deze dinsdag is dat oranjekenner Berend de Boer uit Haren.

Hij heeft in de loop der jaren verschillende familieleden van Oranje ontmoet. De laatste keer dat De Boer koning Willem-Alexander de hand schudde, was in Dordrecht, in 2013. Daar was de oranjekenner op een congres van Oranjeverenigingen. Maar de ontmoeting die hem het meest bij is gebleven, stamt uit 2004. Snel op gemak 'We mochten naar Paleis Noordeinde, om daar een boekje te overhandigen aan de toenmalige prins van Oranje en zijn vrouw. Ze waren het jaar ervoor ouders geworden en als bestuur van de Oranjevereniging hadden we een boekje gemaakt over de festiviteiten na de geboorte van Amalia.' 'Het was heel bijzonder, ook al zijn het ook gewone mensen van vlees en bloed. De toenmalige kroonprins en zijn echtgenote weten natuurlijk dat mensen die op bezoek komen gespannen zijn. Maar ze hebben de waardigheid om je snel op je gemak te laten voelen.' Berend de Boer is komende vrijdag tijdens Koningsdag sidekick tijdens de radio-uitzending van RTV Noord. RTV Noord staat de hele week stil bij Koningsdag in Groningen op 27 april, met vooraf allerlei artikelen, zoals: - Elke ochtend een verhaal over een ontmoeting met de Koning

