Lopend Vuur: Ballonnen oplaten is allang niet meer feestelijk

Gekleurde ballonnen in de lucht (Foto: Flickr/Shaun Fisher)

Menigeen heeft het vroeger op school gedaan bij een feestelijke gelegenheid: een ballon oplaten met een kaartje er aan. Werd je kaartje ergens teruggevonden en door de vinder opgestuurd, dan kreeg je een prijs.

Op Koningsdag (en vroeger Koninginnedag) gebeurde dat ballon oplaten op veel plaatsen.

Maar sinds een aantal jaren ligt die traditie onder vuur door kritiek van milieuorganisaties.

De ballonnen komen terecht in de natuur, waar ze zorgen voor jarenlange vervuiling. Ook kunnen ze worden opgegeten door dieren.

In verschillende gemeenten wordt het oplaten van ballonnen inmiddels ontmoedigd. Vind jij dat het oplaten van ballonnen moet kunnen? Ons Lopend Vuur van vandaag:

Praat mee!

Heb je ooit iets teruggehoord van een ballonnenwedstrijd? Waren ballonnen eigenlijk ooit feestelijk? Wat is een goed alternatief? Praat mee op onze facebookpagina of via 050 3188 288.

Scholen tegelijk vakantie!

Een meivakantie verspreid over drie weken, waarbij ouders moeten schipperen met vakanties van kinderen op verschillende scholen? Dat zien niet veel mensen zitten. Liefst 91 procent van de 3553 stemmers vindt dat scholen tegelijkertijd vakantie moeten hebben.