Maikel S. zwijgt 'om hogere celstraf te voorkomen'

'Komt u vandaag met iets nieuws?', wil de voorzitter van het gerechtshof in Leeuwarden weten. 'Nee, ik heb niets nieuws', antwoordt Maikel S.

Hij staat terecht voor de moord op Gudrun Kuster (66) en Trevor Griffiths (77) uit Groningen.

'Ongeloofwaardig scenario'

Het hof heeft twee dagen voor de inhoudelijke behandeling uitgetrokken. De zitting begint dinsdag met het verhoor over het 'andere' scenario. Een scenario van de verdachte, dat door de rechtbank in Groningen eerder al werd afgedaan als 'volstrekt ongeloofwaardig'.

Macedonische crimineel

Niet Maikel S., maar de gevreesde Macedonische crimineel Muljaim Nadzak zou verantwoordelijk zijn voor de dood van Kuster en Griffiths.

De verdachte zou in opdracht van Nadzak 35 kilo wiet hebben verstopt bij de slachtoffers. De wiet zou gestolen zijn tijdens een ripdeal in de buurt van Heerenveen.

Mo en Kees

Omdat Nadzak de drugs terug wilde, zou hij twee handlangers naar Groningen hebben gestuurd: Mo en Kees. Die zouden Kuster en Griffiths uiteindelijk om het leven hebben gebracht.

'Iedereen denkt dat het me niets doet', aldus de verdachte tegen de voorzitter. 'Ik loop nog altijd bij een psychiater, slik medicatie. Het is echt geen pretje.'

Als u onschuldig bent, dan is het toch raar dat u afziet van hoger beroep? Voorzitter gerechtshof

Afgezien van hoger beroep

De verdachte blijft erbij dat hij wel betrokken is geweest, maar de twee senioren niet om het leven heeft gebracht. Desondanks accepteert hij de 20 jaar cel die de rechtbank in Groningen hem heeft opgelegd, zei hij dinsdag tegen het hof.

'Als het Openbaar Ministerie niet in hoger beroep was gegaan, was u dan wel in beroep gegaan?', wilde het hof weten. 'Dat denk ik niet', aldus Maikel S. 'Maar als u onschuldig bent dan is het toch raar dat u afziet van hoger beroep?' Verdachte: 'Mijn toenmalige advocaat adviseerde mij om ervan af te zien, de gevangenisstraf zou alleen maar hoger uitvallen.'

Het Openbaar Ministerie eiste twee jaar geleden 30 jaar cel wegens moord en gekwalificeerde doodslag.

