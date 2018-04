Financiële zorgen voor Ruiten Aa-Kanaal concert

Alex Vissering is een van de artiesten op het Ruiten Aa-kanaal concert. (Foto: Rolf Schreuder)

De komst van een tweede editie van het Ruiten Aa-Kanaal concert is onzeker. De organisatie heeft een gat in de begroting van zo'n zesduizend euro.

Het concert werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd. Initiatiefnemer Klaas Spekken hoopte dat het concert een jaarlijkse traditie wordt, maar door het geldtekort is dat nu onzeker.

Goede hoop

Spekken heeft wel goede hoop dat het lukt. 'We hebben twee subsidieaanvragen lopen, als die niet worden ingewilligd hebben we nog zesduizend euro nodig.' Een gesprek met burgemeester Klaassen van Westerwolde staat op de planning.

Geen entree

Ook is de organisatie een crowdfundingsactie gestart. Alles om te voorkomen dat de organisatie straks entree moet heffen: 'Dat willen we niet, het concert moet zo laagdrempelig mogelijk zijn.'

Tribune

Mocht het concert doorgaan, dan moeten bezoekers ook dit jaar weer hun eigen stoel meenemen. 'We wilden graag een tribune, zodat het podium beter zichtbaar is', zegt Spekken. 'Maar dat is financieel helaas niet mogelijk.'

23 juni

Het concert staat dit jaar gepland op 23 juni. Vorig jaar trok het zo'n 1500 bezoekers. Dit jaar staan onder andere Alex Vissering, Elske DeWall en The Voice-deelnemer Ronald Klungel op het podium.

Lees ook:

- Ruiten Aa-kanaal concert 'kan echt een parel worden'