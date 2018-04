Roege Boys mogen naar de koning: 'Wij waren zelf geen lieverdjes'

'We hebben misschien anderhalf, twee minuten.' Voorzitter Marcel Nijhof van buurtorganisatie Roege Boys uit Vinkhuizen mag vrijdag op het Waagplein in de stad de koninklijke familie spreken.

Nijhof spreekt Willem-Alexander en Máxima over zijn werk voor de buurtorganisatie. 'We zetten vooral in op de bestrijding van armoede en eenzaamheid. En dan met name onder jongeren.'

Grote bek, klein hartje

Dat gaat van het maken van een fiets, sleutelen aan scooters tot het organiseren van een buitenspeeldag of spooktocht, vertelt Nijhof. 'Wij zijn mannen met een grote bek en een klein hartje.'

Gemiddeld heeft de organisatie zo'n vijftien tot twintig jongeren 'binnen'. 'Vaak bellen zij 's avonds of we open zijn en dan komen ze langs. Om even te sleutelen aan een scooter, bijvoorbeeld.'

We waren vroeger zelf ook geen lieverdjes, we speken dezelfde taal Marcel Nijhof - Voorzitter Roege Boys

Het mes snijdt volgens Nijhof aan twee kanten: de jeugd wordt ergens bij betrokken en de buurt heeft minder overlast door hangjeugd.

Dat de aanpak van Roege Boys lijkt te werken, komt volgens Nijhof ook omdat 'wij vroeger zelf ook geen lieverdjes waren. We spreken dezelfde taal.'

De naam Roege Boys stamt af van de locatie waar de organisatie ooit begon: het Roege Bos. 'Daar hielden we de eerste spooktochten. De doodskop in ons logo verwijst daar ook weer naar.'

Erkenning

Dat Nijhof het werk van de organisatie nu aan de koninklijke familie mag laten zien, heeft hem verrast. 'Het is wel een erkenning dat je goed bezig bent.' De spanning neemt inmiddels al wel wat toe, erkent hij.

Wat Nijhof precies gaat vertellen, weet hij nog niet. 'Alles moet nog goedgekeurd worden. Je kan niet zomaar op z'n Gronings iets zeggen. Ik weet wel dat je als aanspreekvorm 'Majesteit' moet gebruiken.'

RTV Noord staat de hele week stil bij Koningsdag in Groningen op 27 april, met vooraf allerlei artikelen, zoals:

- Elke ochtend een verhaal over een ontmoeting met de Koning

- Elk middaguur een van de Bekende Groningers langs de Koningsdag-route

- Elke middag maakt een Groningse artiest iets feestelijk met een nummer

- Elke middag de uitreiking van twee RTV Noord-lintjes

- Elke avond om 20.00 uur een Koningsdag-column

- Alle informatie op onze Koningsdag-pagina