Moordverdachte Maikel S. hoort 30 jaar cel en tbs eisen: 'Gevaar voor zijn omgeving'

Maikel S. heeft in hoger beroep 30 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen zich horen eisen. S. wordt verdacht van het doden van Gudrun Kuster en Trevor Griffiths uit Groningen, in januari 2013.

De 42-jarige S. werd vorig jaar veroordeeld tot twintig jaar cel wegens doodslag. Het OM eiste toen ook dertig jaar.

Het Openbaar Ministerie ging dan ook in beroep. In tegenstelling tot de rechtbank vindt het OM namelijk dat er sprake is van moord en gekwalificeerde doodslag (iemand doden om een ander misdrijf te verbloemen).

Lichaam in brand gestoken

Volgens het OM is bij de dood van Kuster sprake van doodslag, omdat er geen vooropgezet plan was. Voor Griffiths gaat het OM wel uit van moord met voorbedachte rade, stelt advocaat-generaal Leo den Hollander.

´Die moord volgde na het doden van Kuster, dus de verdachte heeft na kunnen denken over de consequenties van zijn handelen. Bovendien werd het lichaam van Griffiths in brand gestoken om sporen te wissen. Hieruit blijkt de opzet voor zijn moord.'

Gevaar voor zijn omgeving

De verdachte is volgens het OM in hoger beroep weliswaar volledig toerekeningsvatbaar, maar levensgevaarlijk. 'Hij vormt een gevaar voor zijn omgeving. Dergelijk risico mag niet gelopen worden, dus is tbs met dwangverpleging op zijn plaats.'

Eigen scenario 'ongeloofwaardig'

Op de eerste dag van het hoger beroep bij het gerechtshof in Leeuwarden ontkende S. opnieuw dat hij de twee senioren om het leven heeft gebracht. Desondanks accepteert hij de 20 jaar cel die de rechtbank in Groningen hem heeft opgelegd.

Macedonische crimineel

Volgens zijn eigen verklaring zou de Macedonische crimineel Muljaim Nadzak verantwoordelijk zijn voor de dood van Kuster en Griffiths. Die lezing wordt door de advocaat-generaal 'een aan fantasie ontsproten alternatief scenario' genoemd.

Woensdag staat de tweede dag van het hoger beroep op de agenda.

