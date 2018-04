Rem op versterkingsoperatie: ruim 3000 gedupeerden in onzekerheid

De versterking van alle 1467 huizen met een versterkingsadvies kan doorgaan, maar van nog eens ruim 3000 huizen is dat nog onzeker. Dat is het resultaat van de onderhandelingen tussen het Rijk, de provincie Groningen en de betrokken gemeenten.

Daarnaast komt er, zoals eerder aangekondigd, een schadefonds van het Rijk.

'We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. We zijn pas tevreden als alle Groningers veilig zijn', vat commissaris van de Koning René Paas de onderhandelingen samen.

Lot veel woningen onduidelijk

Er komt dus duidelijkheid voor de eerste groep huizen die een versterkingsadvies heeft. Daarnaast zijn er 1588 huizen in Appingedam, Delfzijl, Overschild en Ten Boer waar wel een versterkingsadvies voor is, maar dat advies is nog niet gedeeld met de bewoners. Verder zijn er nog 1581 huizen die wel zijn geïnspecteerd, maar nog geen advies hebben. Voor deze woningen blijft het lot nog onduidelijk.

'Recht doen aan hun positie'

'We moeten in de komende weken uitzoeken of we recht kunnen doen aan hun positie', stelt Paas. Alle betrokken bewoners krijgen deze week een brief van de NCG met meer informatie.

Pas rond de zomer komt er meer duidelijkheid over welke huizen nog meer versterkt moeten worden. Dat hangt af van aanvullend onderzoek door onder meer het KNMI en het SodM.

Lees ook:

- 'Het is van de zotte dat goede huizen worden gesloopt'

- Over twee weken meer duidelijkheid over versterking in bevingsgebied

- Lopsters willen monumentale panden beschermen bij versterking

- Niemand ontkomt aan versterking in Loppersum

- Alles over de aardbevingen