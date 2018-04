Huilende klanten en het ene gat vullen met het andere

De omstreden kastenbouwer Nolke Roelevink kwam eind februari in het nieuws door een uitzending van Kassa. De kastenbouwer lapte afspraken aan zijn laars, was het beeld dat naar voren kwam.

RTV Noord sprak de afgelopen weken met verschillende mensen die met het bedrijf te maken hebben gehad. Dat levert een ontluisterend beeld op.

Uit het pand gezet

Het bedrijf Röllfink Interieurspecialisten is opgericht in april 2017 en was tot voor kort gevestigd aan de Duinkerkenstraat in Groningen. Nu niet meer, want Röllfink is door de eigenaar uit het pand gezet.

Het is niet het enige conflict dat aan Roelevink kleeft. Volgens oud-medewerkers en leveranciers heeft Roelevink leveranciers 'nooit betaald' en hebben medewerkers niet al het loon gekregen waar zij recht op hadden. Ze wilden hun verhaal alleen delen op voorwaarde van anonimiteit.

Klachten

Eind februari meldden tientallen mensen zich bij Kassa. Zij hadden een aanbetaling gedaan, maar de levering van de kasten werd steeds uitgesteld. Soms werden de verkeerde kasten of onderdelen geleverd.

In Kassa zei Tom, een van de gedupeerden, dat hij een negatieve review heeft geschreven op Google over het bedrijf. 'Mijn grootste frustratie is dat Röllfink heeft geëist dat we die review verwijderden. Want anders dreigden ze impliciet dat we konden rekenen op een schadeclaim van 60.000,- euro. Ze claimden dat zij door onze review zoveel omzetverlies hebben geleden.'

Roelevink zei hierover eerder: 'Ik heb overlegd met mijn advocaat over deze kwestie. Na de review van Tom zagen we dat er minder mensen reageerden op onze producten. We maakten een berekening, die inderdaad uitkwam op zestigduizend euro. We vroegen daarop beleefd of Tom de review wilde verwijderen. Daar hebben we niet mee gedreigd.'

Het is alsof je een Ferrari wilt verkopen voor de prijs van een Fiat Oud-medewerker

'Huilende klanten'

'Ik heb veel huilende klanten gezien', zegt een oud-medewerker. 'Ze hebben vaak een aanbetaling gedaan van 70 procent, maar de prijs was te laag om de kasten echt te kunnen bouwen. Het is alsof je een Ferrari wilt verkopen voor de prijs van een Fiat.'

'Roelevink wilde zo veel mogelijk kasten verkopen, om zo veel mogelijk geld binnen te harken. Ik heb een klant gevraagd om Roelevink niet te betalen. Het is een bodemloze put.'

Regeling met personeel

Eerder vertelde Roelevink dat er regelingen zijn getroffen met medewerkers. Volgens twee oud-medewerkers van het bedrijf is daar geen sprake van. 'Er zaten überhaupt veel haken en ogen aan de arbeidsovereenkomst die ik voorgelegd heb gekregen. Zo was de naam van Roelevink niet goed geschreven. Hij heeft nooit een goede arbeidsovereenkomst willen bieden, die voldoet aan de formele eisen.'

Ik heb honderden uren gewerkt, maar lang niet al het loon gekregen waar ik recht op heb Oud-medewerker

De oud-medewerkers zeggen ook dat zij nooit een loonstrookje hebben ontvangen. 'Het personeel is sporadisch betaald', zegt een van hen. 'Ik heb honderden uren gewerkt, maar lang niet al het loon gekregen waar ik recht op heb.'

'Ook was er geen aparte pensioenregeling', zegt een van de oud-medewerkers. 'Omdat ik niet al het loon heb gekregen waar ik recht op heb, kon ik mijn huur niet betalen. Ik moest in gesprek met mijn verhuurder om een betalingsregeling te sluiten.'

Roelevink ontkent dat hij overeenkomsten vaag formuleert om onder verplichtingen uit te komen. Volgens hem gaat het om één maand loon die niet betaald is, over februari.

Klanten overgenomen

Solid Dreams heeft via garantiefonds CBW klanten overgenomen van Röllfink. Directeur Lucien Postema: 'Het garantiefonds heeft ons gevraagd, omdat wij de machines destijds verhuurden. Wij willen wel een poging doen, maar niet met de firma Röllfink. Die is nu uit het pand.'

Postema is eigenaar van LC Architects, een bedrijf dat zich bezighoudt met interieurontwerpen. Hij heeft de nieuwe BV Solid Dreams opgezet. 'Deze nieuwe BV moet de kar gaan trekken. Maar het is totaal andere materie als waar ik dagelijks mee bezig ben. Je moet je verdiepen in een heel nieuw bedrijf', zegt hij.

'Ik heb alle medewerkers van Röllfink gevraagd om opnieuw te solliciteren', vervolgt Postema. 'Daar zijn drie van over die nu nog bij ons werkzaam zijn. De rest hebben we aangevuld met nieuwe mensen. We zetten de schouders eronder om er wel een succes van te maken.'

'Klanten nog meer gedupeerd bij faillissement'

'Een faillissement lijkt mij geen goed idee, want dan zijn klanten nog meer gedupeerd. Van een kale kip kun je niet plukken', zegt een oud-medewerker.

Volgens Roelevink vallen de klanten onder een curator als er een faillissement wordt uitgesproken. 'Dan mag Solid Dreams hen geen voorstel doen. Ik probeer een faillissement te voorkomen, zodat ze alsnog een kast kunnen krijgen via dat bedrijf.' Postema: 'Wij staan niet direct in contact met klanten, alleen klanten die ons bellen via het CBW nemen wij in behandeling. Het gaat in totaal om 112 mensen die gedupeerd zijn. We hebben nu twaalf mensen blij kunnen maken en zijn druk bezig om klanten te helpen'.

'Geen cent gezien'

Twee oud-leveranciers van Röllfink, zeggen dat Roelevink een 'charismatische man' is die 'een hoop lucht verkoopt. We hebben nooit een cent gezien voor de producten die wij leverden'.

Het is een bodemloze put Oud-leverancier

'Het is lastig om te zeggen wat de totale schade precies is. Een deel van de producten die wij leverden, kwam uit de standaardproductie. Een ander deel hebben wij speciaal voor Röllfink gemaakt. Het is ook lastig om spullen terug te nemen, omdat dit papiertechnisch niet mag. Het is een bodemloze put.'

Is het een oplichter?

Doet Roelevink dit nou bewust of onbewust? Oftewel: is het een oplichter of is het een slecht functionerende ondernemer? Ondanks dat we met veel betrokkenen hebben gesproken, kunnen we die vraag niet met zekerheid beantwoorden.

Een van de oud-medewerkers zegt: 'Hij heeft geen goede uitleg voor zijn slechte bedrijfsvoering.' Een ander zegt: 'Het is doelbewust geweest. Hij is er zó lang mee bezig geweest. Als je niet zou weten waar je mee bezig bent, doe je het alleen voor je eigen portemonnee'.

Een leverancier zegt: 'Roelevink heeft willens en wetens de boel verpest'.

'Lastig om over de telefoon uit te leggen'

Op de vraag wat hij vindt van de suggestie dat hij een bodemloze put is, zegt Roelevink: 'Die vraag krijg ik vaker. Daarvoor moet je inzicht krijgen in een bedrijfsmodel. Het is lastig om dat over de telefoon te doen.'

Navraag bij de oud-medewerkers en leveranciers, levert een voorzichtige schatting op van ongeveer 250.000 euro aan schulden die Röllfink heeft uitstaan. Dit is los van aanbetalingen die klanten hebben gedaan.

