SodM: zorgen over trillingen bij zoutcavernes AkzoNobel

Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen heeft AkzoNobel de uitvoering van de zoutwinning te weinig op orde. Daarom blijft die onder verscherpt toezicht staan van het SodM

Dat staat in een brief van SodM aan AkzoNobel.

Een van de grote zorgen zijn trillingen bij de zoutcavernes op de grens van Winschoten en Westerlee. Op die plek wordt zout gewonnen dat via grote pijpleidingen naar Delfzijl wordt vervoerd. In de afgelopen jaren zijn er door de winning lege zoutkoepels, zogeheten cavernes, gerealiseerd.

Hoe ontstond de trilling?

In november van 2017 trilde de bodem rond die cavernes. De KNMI heeft dit bij de Staatstoezicht op de Mijnen gemeld. Nog steeds is niet duidelijk hoe dat heeft kunnen gebeuren.

Verscherpt toezicht

Het SodM vindt het onderzoek door AkzoNobel naar de trilling onvoldoende. Daarom wordt verscherpt toegezien op de ontwikkelingen rond de cavernes bij Winschoten. Daarnaast zijn er lekkages in pijpleidingen en putten. Daardoor blijft extra toezicht van kracht op de zoutwinning die in 2016 van kracht is gegaan.