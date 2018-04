Aantal verkeersdoden in Groningen toegenomen

Vorig jaar zijn ten opzichte van 2016 meer verkeersdoden gevallen in onze provincie. Dat terwijl het aantal doden vorig jaar juist flink terugliep.

Verkeersdoden

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die woensdag zijn gepubliceerd. In 2015 stond het aantal op 28, een jaar later halveerde dat bijna tot 15. Over vorig jaar zijn er met 25 juist weer méér dodelijke slachtoffers in het verkeer.

Volgens de politie Noord-Nederland gaat het niet alleen om dodelijke verkeersongevallen. Ook mensen die op een openbare weg bijvoorbeeld een hartstilstand krijgen of zelfmoord pleegden zijn bij dit cijfer inbegrepen. Daarom kan dit aantal verkeersdoden niet noodzakelijk aan bepaalde gevaarlijke wegen of kruispunten worden toegeschreven, bevestigt het CBS.

Fietsers

Opvallend is dat Groningen op Drenthe na het minste aantal verkeersdoden onder fietsers heeft, gemeten naar aantal fietskilometers. Per miljard gereden fietskilometers in de provincie zijn er 6 doden. Ter vergelijking: in Drenthe zijn dat er 4 en in Zeeland ruim 26.

