'Irritant hoestje? Ga toch maar eens naar de huisarts'

Tsja, wat doe je als je te horen krijgt dat je longkanker hebt? Deze Groninger verweeft het proces dat hij doormaakt met zijn passie: filmmaken. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) Lotz leeft!

Het gaat goed met Ismaël Lotz. De Groningse filmmaker kreeg onlangs te horen dat hij longkanker heeft en ging de medische molen in. Tijdens dit proces maakt Lotz een vlog voor RTV Noord.



2) Arie Bombarie

'Als ik in Grunn ben is dat mien toal', zegt Arie Haan. De wereldreiziger en voetbalicoon heeft sinds vandaag een eigen biografie. Ronald Niemeijer nam een kijkje bij de boekpublicatie.



3) Een zakje pinda's

Greetje Groenbroek, de moeder van de in Mali omgekomen Henry Hoving, vindt de schadevergoeding die ze van Defensie kreeg 'beschamend'. Hoving: 'Defensie biedt ons een zakje pinda's.'



4) Stad gaat op slot

Maak je borst maar nat! De binnenstad wordt langzamerhand omgetoverd tot een onneembare vesting in het kader van Koningsdag. Bart Breij ging het wereldwijde web op en peilde het volk.



5) NK Neusfluiten

Ronald Niemeijer zette zichzelf vandaag een beetje voor schut: de presentator nam een cursus neusfluiten. Maar, dat was voor het goede doel. Want wat is het NK Neusfluiten eigenlijk?



6) Koning Voetbal

De jonge spelertjes van jubilaris VV Warffum mogen op Koningsdag hun kunsten vertonen voor de Koning en Koningin. Wat zij daarvan vinden? Henk Elderman vroeg het ze terwijl ze over het veld dartelden.

7) Koninklijke clinic

Ook de Groningse Ronald Koeman mag het Koningspaar iets leren over Nederlands populairste sport, in de vorm van een korte clinic. Bekijk hier wat de bondscoach ervan vindt...

8) Prijsvraag

Nog drie dagen en dan is het zover: Koningsdag in Groningen. Tot die tijd spelen we onze quiz 'Wanneer was dit?' Hieronder zie je de opgave van vandaag.



Bekijk de uitzending in zijn geheel hierboven terug of via Uitzending Gemist.