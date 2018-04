Burgemeesters Ten Boer en Appingedam blij met versterkingsakkoord: 'Wat beloofd is, gaat door' (update)

De gemeenten Ten Boer en Appingedam zijn tevreden met het onderhandelingsresultaat van het Rijk, de provincie Groningen en diverse gemeenten. Dinsdag werd bekend dat de versterking van alle 1467 huizen met een versterkingsadvies kan doorgaan.

Daar vallen ook de huizen aan de Fazanthof in Ten Boer, de kern van Ten Post en de Damster wijk Opwierde-Zuid onder.

Beloofd is beloofd

'De minister houdt zijn woord, wat beloofd is gaat door. Verder wordt de versterkingsoperatie eenvoudiger en sneller en worden inwoners voortaan écht betrokken. Geen besluiten meer over hen, maar mét hen', zegt burgemeester Frank de Vries van Ten Boer.

De afspraken met de minister doen volgens De Vries recht aan wat de regio wil. 'We kunnen hier prima mee uit de voeten. De gaskraan gaat dicht en wat mensen beloofd is gaat door.'

Eenvoudigere werkwijze

Toch zijn er ook nog ruim 3000 woningen waarvan onzeker is wat er mee gaat gebeuren. Bewoners hiervan krijgen deze week een brief van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders.

In de gesprekken met Wiebes hebben de burgemeesters van de aardbevingsgemeenten gepleit voor een sterk vereenvoudigde werkwijze. 'Bij de huidige werkwijze staat de aansprakelijkheid voor de NAM centraal. Alles moest driedubbel gecheckt zijn, voordat de NAM haar goedkeuring gaf. Dat moet afgelopen zijn', aldus De Vries.

Onrust wegnemen

Volgens burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam is de uitkomst van het overleg belangrijk om de onrust onder inwoners weg te nemen.

'Het was onduidelijk voor welke woningen de versterking wel of niet gold. Daarnaast was in Opwierde-Zuid al onrust over de aanpak van de versterking bij vooral de vliesgevelwoningen. Gelukkig komen nu extra middelen beschikbaar waarmee er voor deze inwoners nieuw perspectief ontstaat.'

'Verwachtingen waar we niet omheen kunnen'

850 woningen in Opwierde krijgen binnenkort meer duidelijkheid over de voortgang van de versterking. Dat geldt ook voor 111 woningen waar nog wordt gewerkt aan een versterkingsadvies. Hiemstra blijft zich onverminderd inzetten voor deze versterkingsoperatie.

'Veiligheid staat voorop, en er zijn bij deze inwoners verwachtingen gewekt, waar we niet om heen kunnen. Pas nadat deskundigen zoals SodM, KNMI, TNO en de NEN-commissie met nieuwe adviezen met betrekking tot de veiligheid zijn gekomen, kan in nieuwe situaties eventueel overgegaan worden tot een heroverweging bij de versterkingsopgave.'

Lees ook:

- Rem op versterkingsoperatie: ruim 3000 gedupeerden in onzekerheid